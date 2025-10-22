ETV Bharat / state

लातेहार में जेसीबी और ट्रैक्टर में लगाई गई आग, नक्सली थे या अपराधी? पुलिस जांच में जुटी

लातेहार में अपराधियों ने कॉलेज निर्माण में लगे एक जेसीबी और वाहन में आग लगा दी. पुलिस घटना की जांच कर रही है.

Latehar Fire incident
जेसीबी में आग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 22, 2025 at 12:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहार: जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के बेतर गांव में निर्माणाधीन एक निजी कॉलेज में काम कर रहे एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर में आग लगा दी गई. अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया या अपराधियों ने. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, बीती रात अज्ञात लोग अचानक कॉलेज परिसर में घुस आए और वहां खड़ी जेसीबी और ट्रैक्टर में आग लगा दी. कुछ ही देर में आग भड़क गई और दोनों वाहन पूरी तरह से इसकी चपेट में आ गए. वाहनों में आग लगते देख पुलिस को सूचना दी गई. बेतर गांव स्थित पुलिस पिकेट पर तैनात पुलिस अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक अपराधी भाग चुके थे.

कॉलेज परिसर में काम कर रहे मजदूरों और अन्य लोगों ने पानी और बालू डालकर आग बुझाने का प्रयास किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके थे. सूत्रों से पता चला है कि नक्सली कुछ समय से रंगदारी मांगने की धमकियां दे रहे थे. हालांकि, घटना के बाद कोई पर्चा या पोस्टर नहीं फेंके जाने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घटना को किसने अंजाम दिया.

पुलिस कर रही है मामले की छानबीन

लातेहार के डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि घटना को किसने अंजाम दिया, इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि इस घटना में जो लोग भी शामिल हैं, पुलिस उन्हें जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजेगी.

अत्यंत सुदूरवर्ती इलाका है बेतर

बेतर गांव लातेहार जिले के सबसे सुदूरवर्ती गांवों में से एक है. यह रांची और लोहरदगा जिलों की सीमा पर स्थित है. लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद, यहां पहुंचने के लिए लोहरदगा जिले की सीमा पार करनी पड़ती है. बेतर जाने का रास्ता लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड मुख्यालय से होकर जाता है. चंदवा थाना क्षेत्र से दूर होने के कारण, यह अपराधियों के लिए आसान निशाना माना जाता है. हालांकि, आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गांव में एक पुलिस पिकेट भी स्थापित की गई है.

यह भी पढ़ें:

सारंडा जंगल में माओवादियों का आतंक, मोबाइल टावर को किया आग के हवाले

बोकारो में आग लगने से 10 दुकानें जलकर खाक, करोड़ों के नुकसान की आशंका

तमाड़ में धू धू कर जल उठा ट्रक, चालक ने किसी तरह बचाई जान, काफी देर तक रांची-जमशेदपुर रोड पर आवागमन रहा बाधित

TAGGED:

LATEHAR BETAR VILLAGE
BETAR VILLAGE JCB FIRE
LATEHAR JCB FIRE
लातेहार में जेसीबी में आग
LATEHAR FIRE INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.