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रांची में झूलते इंटरनेट केबल को काटकर फेंकने की तैयारी, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद JBVNL का दो टूक

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची में बिजली के खंभों पर अव्यवस्थित तरीके से लगे केबल और इंटरनेट तारों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है.

चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी JBVNL के प्रबंध निदेशक से जवाब दाखिल करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी. जिओ डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड और भारतीय एयरटेल की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने पक्ष रखा.

टेलीकॉम कंपनियों को मिली अनुमति का मांगा ब्योरा

हाईकोर्ट ने JBVNL के एमडी से पूछा है कि रांची में किन-किन टेलीकॉम कंपनियों को बिजली के खंभों पर केबल या इंटरनेट तार लगाने की अनुमति दी गई है और अनुमति के मुकाबले कितने कनेक्शन या तार वास्तव में इस्तेमाल हो रहे हैं. कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

शहर में झूलते तारों के लिए जिम्मेदारी तय करने का निर्देश

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर शहर में इंटरनेट और केबल के तार सही तरीके से नहीं लगाए गए हैं और नीचे की ओर झूल रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. कोर्ट ने JBVNL से यह भी जानकारी मांगी है कि ऐसे तारों के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और अब तक संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है.

JBVNL का टेलीकॉम कंपनियों को अल्टीमेटम

हाईकोर्ट के रुख के बाद JBVNL ने भी इस मामले में सख्ती की तैयारी कर ली है. JBVNL के एमडी पीके श्रीवास्तव ने ईटीवी भारत को बताया कि टेलीकॉम कंपनियों को पहले भी कई बार बिजली के खंभों से झूलते हुए केबल हटाने और उन्हें व्यवस्थित करने की हिदायत दी जा चुकी है.