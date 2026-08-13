रांची में झूलते इंटरनेट केबल को काटकर फेंकने की तैयारी, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद JBVNL का दो टूक
झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जेबीवीएनएल रांची शहर में बेतरतीब लगाए इंटरनेट और केबल के तारों को काटेगी.
Published : August 13, 2026 at 6:46 PM IST
रांचीः झारखंड की राजधानी रांची में बिजली के खंभों पर अव्यवस्थित तरीके से लगे केबल और इंटरनेट तारों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है.
चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी JBVNL के प्रबंध निदेशक से जवाब दाखिल करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी. जिओ डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड और भारतीय एयरटेल की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने पक्ष रखा.
टेलीकॉम कंपनियों को मिली अनुमति का मांगा ब्योरा
हाईकोर्ट ने JBVNL के एमडी से पूछा है कि रांची में किन-किन टेलीकॉम कंपनियों को बिजली के खंभों पर केबल या इंटरनेट तार लगाने की अनुमति दी गई है और अनुमति के मुकाबले कितने कनेक्शन या तार वास्तव में इस्तेमाल हो रहे हैं. कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
शहर में झूलते तारों के लिए जिम्मेदारी तय करने का निर्देश
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर शहर में इंटरनेट और केबल के तार सही तरीके से नहीं लगाए गए हैं और नीचे की ओर झूल रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. कोर्ट ने JBVNL से यह भी जानकारी मांगी है कि ऐसे तारों के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और अब तक संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है.
JBVNL का टेलीकॉम कंपनियों को अल्टीमेटम
हाईकोर्ट के रुख के बाद JBVNL ने भी इस मामले में सख्ती की तैयारी कर ली है. JBVNL के एमडी पीके श्रीवास्तव ने ईटीवी भारत को बताया कि टेलीकॉम कंपनियों को पहले भी कई बार बिजली के खंभों से झूलते हुए केबल हटाने और उन्हें व्यवस्थित करने की हिदायत दी जा चुकी है.
16 अगस्त तक व्यवस्था नहीं सुधरी तो 17 से कटेंगे केबल
पीके श्रीवास्तव के मुताबिक, सभी संबंधित टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. उन्होंने कहा कि 16 अगस्त तक अगर बिजली के पोल से जुड़े और झूलते हुए इंटरनेट केबल व्यवस्थित नहीं किए गए, तो 17 अगस्त से ऐसे सभी केबल को काटने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.
बार-बार चेतावनी के बावजूद नियमों की अनदेखी
JBVNL के MD ने कहा कि कंपनियों को लगातार चेतावनी दी जाती रही है. इसके बावजूद कई जगहों पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. अब JBVNL ने साफ कर दिया है कि बिजली के खंभों पर अव्यवस्थित और नीचे झूलते तारों को लेकर कार्रवाई की जाएगी.
इसे भी पढे़ं- बोकारो में स्कूल की छत पर लटक रही 'मौत'! बिजली बन गई जानलेवा
इसे भी पढे़ं- देवघर में श्रावणी मेले से पहले बिजली विभाग अलर्ट, तार बदलने और पावर सिस्टम दुरुस्त करने का काम शुरू
इसे भी पढे़ं- पलामू में जर्जर बिजली के तार बड़ी दुर्घटनाओं को कर रहे आमंत्रित, रामनवमी में हो चुका है हादसा, विधानसभा में भी उठा था मुद्दा