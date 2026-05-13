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जब बिजली बिल देखकर उपभोक्ता भागे-भागे पहुंचा जेबीवीएनएल के शिकायत निवारण केंद्र, जानें पूरा माजरा

रांचीः जेबीवीएनएल के प्रति आम तौर पर उपभोक्ताओं की बिजली बिल संबंधित शिकायत रही है.पुराने मीटर के बदले स्मार्ट मीटर राजधानी रांची में उपभोक्ताओं के घर लगा दिए गए, लेकिन समस्या जस-की-तस बनी रही. कुछ ऐसी ही शिकायतें झारखंड बिजली वितरण निगम के द्वारा इन दिनों उपभोक्ताओं की समस्या के निदान के लिए लगाए गए कैंप में आ रही है.

विभाग ने भेजा 5 लाख 62 हजार का बिल

रांची के किशोरगंज निवासी एक साधारण परिवार का बिजली बिल 5 लाख 62 हजार रुपये आ गया. भारी भरकम बिजली बिल लिए हरमू पावर सब स्टेशन में लगे जेबीवीएनएल के कैंप में पहुंचे आनंद प्रकाश कहते हैं कि करकट के चार कमरे वाले घर में बिजली बिल का अचानक इतना आना हम सभी के लिए चौंकाने वाला है. घर की माली स्थिति ठीक नहीं है. चार भाई के परिवार में दो की मौत हो चुकी है. उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार कैसे इतना भारी भरकम बिजली बिल दे सकता है.

उपभोक्ताओं की शिकायत और जेबीवीएनएल के कार्यपालक अभियंता का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि वह कैंप में विभाग से गुहार लगाने पहुंचे हैं कि बिजली बिल का किश्तों में या तो भुगतान करने का मौका दिया जाए या इसमें माफी की जाए. उन्होंने कहा कि मामले में विभाग के अधिकारी इससे पहले भी हमें कई बार चक्कर लगवा चुके हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस कैंप के जरिए यदि कोई रास्ता निकलता है तो बहुत बड़ा काम मेरे परिवार के लिए हो जाएगा.

मीटर चोरी की भी शिकायत

इसी तरह गंगानगर के रहने वाले विकास गुप्ता कहते हैं कि 2022 में उनके घर से मीटर की चोरी हो गई थी. इसके बाद से वह दूसरा मीटर लगवाने के लिए विभाग के पास कई बार गुहार लगा चुके हैं. चोरी की सूचना थाना में दर्ज शिकायत के आवेदन के साथ जेबीवीएनएल के अधिकारियों के समक्ष पहले दे चुके हैं. इसके बावजूद भी अभी तक कोई हल नहीं निकला है.