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अर्नब तूफान को लेकर जेबीवीएनएल कर्मियों का छुट्टी रद्द, 24 घंटे तैनात रहने के निर्देश

रांची: चक्रवाती तूफान अर्नब को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) अलर्ट मोड पर है. तूफान के मद्दे नजर सभी कर्मियों की छुट्टियां जहां रद्द कर दी गई हैं वहीं सभी अधिकारी और कर्मचारियों को 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहने को कहा गया है. इसके अलावा आंधी-तूफान को ध्यान में रखकर कंट्रोल रूम बनाकर स्थिति पर नजर रखी जा रही हैं.

ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी सह जेबीवीएनएल के एमडी के. श्रीनिवासन के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में पदाधिकारी को अलर्ट मोड में रहने के साथ-साथ 33 केवी और 11 केवी फीडरों तथा ट्रांसफार्मर की नियमित निगरानी करने और खराबी आने पर तत्काल मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है.

जानकारी देते जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार (Etv Bharat)

मैन पावर, गाड़ी और मैटेरियल के साथ हमलोग तैयारः मनमोहन कुमार

जेबीवीएनएल (Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited) के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार के अनुसार मुख्यालय से लेकर डिवीजन स्तर तक में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. तूफान के दौरान कोई भी यदि समस्या आती है तो कंट्रोल रूम में फोन करके सहायता मांगी जा सकती है. उन्होंने कहा कि हमारी इमरजेंसी विंंग तैयार है जो आपात स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है. मैन पॉवर, गाड़ी और मैटेरियल के साथ हमलोग तैयार रहते हैं. हम लोग तूफान के दौरान यदि कोई डैमेज होता है तो इसे दुरुस्त करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और किसी भी सूरत में बिजली आपूर्ति बाधित न हो इसकी कोशिश की जाएगी.

कपड़े या अन्य चीजों को बाहर न रखें

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की तेज हवा चलती है तो अपने घरों के कपड़े या अन्य ऐसी चीज जो तेज हवा के साथ उड़ जाती है और बिजली के तार या ट्रांसफार्मर पर जाकर चिपक जाने से शॉर्ट सर्किट का संभावना रहती है उस दौरान सावधानी बरतें और अपने कपड़ों या अन्य ऐसी चीजों को घरों के अंदर रखें. बाहर न फैलाएं.