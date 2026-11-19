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बिजली के क्षेत्र में झारखंड बनेगा सुपर पावर, 2036-37 को ध्यान में रखकर विभाग ने तैयार की कार्ययोजना

पावर सब-स्टेशन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः बिजली के क्षेत्र में झारखंड सुपर पावर बनने की राह पर है. देश में ओडिशा के बाद सबसे बड़ा कोयला भंडार झारखंड के पास है, जहां 19 पावर प्लांट हैं. जिसके माध्यम से बिजली का उत्पादन होता है. ऊर्जा विभाग ने साल 2036 को ध्यान में रखकर कार्ययोजना तैयार की है. जिसे ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन से लेकर वितरण तक पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

नए-नए पावर सब स्टेशन के साथ विद्युत उत्पादन और वितरण पर खास ध्यान दिया जा रहा है. राज्य में औसत बिजली की मांग करीब 2,500 से 2,882 मेगावाट के बीच है, जो आने वाले वर्षों में 3,500 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है. जेबीवीएनएल को उम्मीद है कि साल 2036 तक अकेले रांची में वर्तमान 350 मेगावाट से बढ़कर 800 मेगावाट से अधिक बिजली की मांग हो जाएगी.