बिजली के क्षेत्र में झारखंड बनेगा सुपर पावर, 2036-37 को ध्यान में रखकर विभाग ने तैयार की कार्ययोजना
झारखंड में बिजली के क्षेत्र में सुधार को लेकर विभाग की ओर से कार्ययोजना तैयार की गई है. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : November 19, 2026 at 8:23 PM IST
रांचीः बिजली के क्षेत्र में झारखंड सुपर पावर बनने की राह पर है. देश में ओडिशा के बाद सबसे बड़ा कोयला भंडार झारखंड के पास है, जहां 19 पावर प्लांट हैं. जिसके माध्यम से बिजली का उत्पादन होता है. ऊर्जा विभाग ने साल 2036 को ध्यान में रखकर कार्ययोजना तैयार की है. जिसे ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन से लेकर वितरण तक पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
नए-नए पावर सब स्टेशन के साथ विद्युत उत्पादन और वितरण पर खास ध्यान दिया जा रहा है. राज्य में औसत बिजली की मांग करीब 2,500 से 2,882 मेगावाट के बीच है, जो आने वाले वर्षों में 3,500 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है. जेबीवीएनएल को उम्मीद है कि साल 2036 तक अकेले रांची में वर्तमान 350 मेगावाट से बढ़कर 800 मेगावाट से अधिक बिजली की मांग हो जाएगी.
एक नजर में विभाग की कार्ययोजना
- बिजली उत्पादन के साथ-साथ ट्रांसमिशन और वितरण पर जोर.
- पारंपरिक बिजली उत्पादन के साथ सोलर पावर पर जोर.
- जल विद्युत परियोजना से बिजली उत्पादन बढ़ाने की प्राथमिकता.
- नए-नए ग्रिड लगाने के साथ पुराने को अपग्रेड करने की है तैयारी.
- 22,694 करोड़ की लागत से शहरी क्षेत्रों में भूमिगत केबलिंग और ग्रामीण नेटवर्क को सुदृढ़ करने पर जोर.
- रांची, देवघर, जमशेदपुर और धनबाद जैसे शहरों में 33 हजार और 11 हजार हाई वोल्टेज लाइनों को भूमिगत किया जाएगा.
- धनबाद-बोकारो क्षेत्र में 1,707 करोड़ की 15 नई ट्रांसमिशन परियोजनाएं.
- 220 केवी और 132 केवी लाइनों के साथ आधुनिक जीआइएस सब-स्टेशन.
- राज्य में करीब 56 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं, जिसमें करीब 40 लाख उपभोक्ता हर माह 200 यूनिट से कम खपत पर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा रहे हैं.
- राज्य के लगभग सभी गांव हो चुके हैं विद्युतीकृत .
नए बिजली ग्रिड से जगमग होगी राजधानी रांची
बिजली की रोशनी से राजधानी रांची को जगमग करने की तैयारी है. इसके तहत नए-नए ग्रिड बनने के साथ-साथ पुराने ग्रिड को अपग्रेड कर क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. जेबीवीएनएल रांची प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार के अनुसार नामकुम, हटिया और कांके ग्रिड की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. नामकुम ग्रिड की क्षमता 200MVA से बढ़ाकर 260MVA करने की स्वीकृति मिल गई है. इसी तरह हटिया ग्रिड भी 260MVA हो जाएगा. कांके ग्रिड की क्षमता वर्तमान 180MVA से बढ़ाकर 230 किया जा रहा है.
इसके अलावा ट्रांसफार्मर की भी क्षमता बढ़ाई जाएगी. राजधानी रांची में नया ग्रिड रामपुर के सरवल, इटकी, 10 माइल चौक और विकास में 132 का ग्रिड लगने जा रहा है, जिसकी स्वीकृति मिल गई है. इसके अतिरिक्त कुसई कॉलनी, बूटी मोड़ और होचर में भी ग्रिड लगाने का प्रस्ताव है. यदि प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो एक ग्रिड तैयार करने में 200 करोड़ से अधिक का लागत आती है. इस तरह से देखें तो राजधानी रांची में प्रस्तावित 7 ग्रिड पर 1500 करोड़ से अधिक का खर्च होगा.
2036-37 में होनेवाले बिजली डिमांड पर बनी है कार्ययोजना
ऊर्जा विभाग की यह कवायद 2036-37 में बिजली डिमांड को ध्यान में रखकर की जा रही है. इसके लिए अंडरग्राउंड केबलिंग से लेकर पावर लॉस को कम करने का लक्ष्य बनाया गया है. राजधानी रांची में कई वर्षों से चल रहा अंडरग्राउंड केबलिंग विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है. हालत यह है कि 33 हजार वोल्ट केबल को 450 किलोमीटर अंडरग्राउंड करने के लक्ष्य में अब तक 200 किलोमीटर ही पूरा हुआ है. इसी तरह से 11 हजार वोल्ट में 1300 किलोमीटर अंडरग्राउंड करने का लक्ष्य था. जिसमें अब तक 170 किलोमीटर यूजी हुआ है. इस वजह से पावर क्वालिटी प्रभावित हो रहा है. हालत यह है कि रांची प्रक्षेत्र का पावर लॉस 20% है. इन सबके बीच जेबीवीएनएल ने 2036-37 में रांची शहर की बिजली डिमांड 800 मेगावाट से ऊपर जाने की उम्मीद जताई है.
जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार के अनुसार रांची के बाहर अनगड़ा, सिल्ली, घाघड़ा, सिमडेगा और चैनपुर (गुमला) आदि में ग्रिड तैयार हो रहा है. अकेले रांची शहर में रिंग रोड के अंदर करीब 4 लाख उपभोक्ता हैं. वहीं पूरे जिले में करीब सात लाख उपभोक्ता हैं. इन उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए यह सारी तैयारी की जा रही है, जो आने वाले समय में लोगों को देखने को मिलेगा.
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