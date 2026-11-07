दीपावली को लेकर जेबीवीएनएल तैयार, बिना रुकावट के बिजली आपूर्ति के लिए उठाए कई कदम
झारखंड में दुर्गा पूजा की तरह दीपावली पर भी बिजली की आपूर्ति निर्बाध जारी रहेगी. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : November 7, 2026 at 7:20 PM IST
रांचीः झारखंड बिजली वितरण निगम (JBVNL) ने दावा किया है कि दिवाली के दौरान बिजली की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी. इसके लिए दुर्गा पूजा की तरह दीपावली में भी जेबीवीएनएल की ओर से व्यापक तैयारियां की गई है. स्थानीय फॉल्ट एवं आपात स्थिति से निपटने के लिए जेवीवीएनएल ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है जो 24 घंटे चालू रहेगा. इसमें बिजली आपूर्ति से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति या शिकायत के निवारण के लिए उपभोक्ता सीधे हेल्पलाइन नंबर पर सूचित कर सकते हैं.
बिना रुकावट बिजली की आपूर्ति की जाएगीः जेबीवीएनएल महाप्रबंधक
जेबीवीएनएल द्वारा गठित विद्युत आपूर्ति आपूर्ति अंचल रांची के शिकायत निवारण केंद्र 9431135682 तथा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड समस्या निवारण केंद्र के मोबाइल नंबर 9031110118 और 9031110119 पर संपर्क किया जा सकता है. जेबीवीएनएल महाप्रबंधक मनमोहन कुमार के अनुसार दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान बिना किसी रुकावट के बिजली की आपूर्ति की जाएगी.
दीपावली में रांची सहित राज्यभर में 250 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की खपत
दीपावली के मौके पर रांची सहित राज्य भर में करीब 250 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की खपत होगी. जेबीवीएनएल ने बढते डिमांड को देखते हुए पर्याप्त बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की है. जेबीवीएनएल महाप्रबंधक मनमोहन कुमार के अनुसार दीपावली के मौके पर रांची प्रक्षेत्र में 100-150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की खपत होने की संभावना है. ऐसे में विभाग के द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है. अधिकारियों की तैनाती से लेकर बिजली आपूर्ति निर्वाध रूप से हो इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं.
23 घंटे बिजली आपूर्ति होने का दावा
जेबीवीएनएल महाप्रबंधक ने कहा कि स्थानीय फाल्ट को दूर करने के लिए टेक्निकल टीम बनाई गई है. साथ ही लोगों से उन्होंने अपील की है कि क्षमता के अनुरूप ही लोड बढ़ाया जाए नहीं तो स्थानीय स्तर पर फ्यूज उड़ने या टेक्निकल फॉल्ट की संभावना होती है. उन्होंने आज की तारीख में रांची में करीब 23 घंटे बिजली आपूर्ति होने का दावा किया है और दीपावली एवं छठ के दौरान बिजली सामान्य दिनों से बेहतर होने की बात कही है.
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