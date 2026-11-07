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दीपावली को लेकर जेबीवीएनएल तैयार, बिना रुकावट के बिजली आपूर्ति के लिए उठाए कई कदम

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड बिजली वितरण निगम (JBVNL) ने दावा किया है कि दिवाली के दौरान बिजली की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी. इसके लिए दुर्गा पूजा की तरह दीपावली में भी जेबीवीएनएल की ओर से व्यापक तैयारियां की गई है. स्थानीय फॉल्ट एवं आपात स्थिति से निपटने के लिए जेवीवीएनएल ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है जो 24 घंटे चालू रहेगा. इसमें बिजली आपूर्ति से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति या शिकायत के निवारण के लिए उपभोक्ता सीधे हेल्पलाइन नंबर पर सूचित कर सकते हैं.

बिना रुकावट बिजली की आपूर्ति की जाएगीः जेबीवीएनएल महाप्रबंधक