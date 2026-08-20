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रांची में बिजली के पोल से हटाए गए अवैध टेलीकॉम केबल, चरमराई कई इलाकों में इंटरनेट सेवा

रांची: जेबीवीएनएल के द्वारा इन दिनों राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में बिजली पोल पर अवैध केबल को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर इंटरनेट सेवा प्रभावित हुई है. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इससे पहले कई बार बीएसएनएल, एयरटेल समेत कई टेलीकॉम कंपनी को नोटिस भेजकर बिजली के पोल पर अनाधिकृत, कम ऊंचाई और असुरक्षित तरीके से लगाए गए केबल को हटाने के लिए कहा था.

झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई

जेबीवीएनएल ने इस संदर्भ में कार्रवाई शुरू करते हुए कई इलाकों में बिजली के खंभों पर केबल ऑपरेटर के द्वारा लगाए गए तारों को हटाया. रांची प्रक्षेत्र के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डीएन साहू के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है. कंपनियों को केबल और उपकरणों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप व्यवस्थित करने के लिए पिछले एक साल से मौका दिया जा रहा था, बावजूद इसके कई बिजली पोल पर केबल का जाल लगा हुआ था, जिसे हटाने और व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है. सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने बताया कि इस वजह से इंटरनेट सेवा प्रभावित हुई है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

बिजली पोल से हटाया गया अवैध टेलीकॉम केबल (Etv Bharat)

रांची के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा प्रभावित