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रांची में बिजली के पोल से हटाए गए अवैध टेलीकॉम केबल, चरमराई कई इलाकों में इंटरनेट सेवा

जेबीवीएनएल ने रांची में बिजली पोल से अवैध केबल हटाने की कार्रवाई की.

web of cables on electricity pole
बिजली के खंभे पर केबल का जाल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2026 at 8:49 PM IST

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रांची: जेबीवीएनएल के द्वारा इन दिनों राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में बिजली पोल पर अवैध केबल को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर इंटरनेट सेवा प्रभावित हुई है. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इससे पहले कई बार बीएसएनएल, एयरटेल समेत कई टेलीकॉम कंपनी को नोटिस भेजकर बिजली के पोल पर अनाधिकृत, कम ऊंचाई और असुरक्षित तरीके से लगाए गए केबल को हटाने के लिए कहा था.

झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई

जेबीवीएनएल ने इस संदर्भ में कार्रवाई शुरू करते हुए कई इलाकों में बिजली के खंभों पर केबल ऑपरेटर के द्वारा लगाए गए तारों को हटाया. रांची प्रक्षेत्र के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डीएन साहू के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है. कंपनियों को केबल और उपकरणों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप व्यवस्थित करने के लिए पिछले एक साल से मौका दिया जा रहा था, बावजूद इसके कई बिजली पोल पर केबल का जाल लगा हुआ था, जिसे हटाने और व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है. सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने बताया कि इस वजह से इंटरनेट सेवा प्रभावित हुई है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

बिजली पोल से हटाया गया अवैध टेलीकॉम केबल (Etv Bharat)

रांची के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा प्रभावित

दरअसल, जेबीवीएनएल द्वारा कार्रवाई के पहले चरण में रांची के कई इलाकों में बिजली पोल पर अवैध केबल हटाए गए. 16 अगस्त तक जेबीवीएनएल ने टेलीकॉम कंपनी को अपनी-अपनी केबल हटाने को कहा गया था लेकिन समय सीमा खत्म होने के बावजूद कई इलाकों में स्थिति में बदलाव नहीं हुआ.

बिजली पोल से हटाए गए असुरक्षित केबल

वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों का मानना है कि बिजली के पोल पर असुरक्षित तरीके से लगए गए टेलीकॉम, ओएफसी और टीवी केबल के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले केबल को हटाने में आने वाला खर्च संबंधित कंपनी या एजेंसी से वसूला जाएगा.

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अवैध टेलीकॉम केबल हटाने का काम जारी
रांची में इंटरनेट सेवा चरमराई
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