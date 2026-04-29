JBT भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 948 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित
आयोग ने स्पष्ट किया है कि चयनित अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं बल्कि ईमेल से भेजा जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 8:30 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में जेबीटी (जूनियर बेसिक टीचर) भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने जेबीटी भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. पोस्ट कोड-25004 के तहत 600 पदों को भरने के लिए आयोजित इस परीक्षा का रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है.
आयोग द्वारा यह कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट 25 से 27 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था. अब इसका परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है. अभ्यर्थी अपने रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज कर आसानी से अपना परिणाम देख सकते हैं. लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह राहत भरी खबर मानी जा रही है.
948 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चयनित
आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन के अनुसार, लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए कुल 948 अभ्यर्थियों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. यह प्रक्रिया 22 मई से आयोग के परिसर में शुरू होगी। इसके लिए विस्तृत शेड्यूल जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा.
ईमेल से मिलेगी सूचना, डाक से नहीं भेजे जाएंगे पत्र
आयोग ने स्पष्ट किया है कि चयनित अभ्यर्थियों को अलग से कोई बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा. सभी उम्मीदवारों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचना दी जाएगी. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से अपनी ईमेल और आयोग की वेबसाइट चेक करते रहें.
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी निर्देश
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अभ्यर्थियों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, उनकी दो-दो फोटो कॉपी और एक वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा. आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा. आयोग ने सभी चयनित उम्मीदवारों से अपील की है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज तैयार रखें और तय तारीख पर उपस्थित होकर प्रक्रिया पूरी करें. इससे भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी और चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति का मौका मिल सकेगा.
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