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JBT भर्ती परीक्षा और टैट एक ही दिन? 5 जून तक आयोग को दें सूचना, बदला जा सकता है शेड्यूल

हिमाचल प्रदेश में कई अभ्यर्थियों का जेबीटी और टैट परीक्षा एक ही दिन निर्धारित है. ऐसे में आवेदक को एचपीआरसीए ने मौका दिया है.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 8:55 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने जेबीटी भर्ती परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टैट) की तिथियों के टकराव को लेकर अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण राहत देने की घोषणा की है. आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि जेबीटी पोस्ट कोड-26015 के लिए 13, 14 और 16 जून को विभिन्न शिफ्टों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) आयोजित की जाएगी. इसी अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा विभिन्न विषयों की टैट परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं.

एचपीआरसीए सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा, 'आयोग के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ अभ्यर्थियों की जेबीटी भर्ती परीक्षा और टैट परीक्षा की तिथि एक ही दिन पड़ सकती है. ऐसे में संबंधित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आयोग ने विशेष व्यवस्था करने का निर्णय लिया है. यदि किसी अभ्यर्थी की सीबीटी परीक्षा और टैट परीक्षा एक ही दिन निर्धारित हुई है, तो वह 5 जून तक आयोग को इसकी सूचना अवश्य दे'.

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक ईमेल आईडी hp-rca@hp.gov.in पर अपनी जानकारी भेज सकते हैं. ईमेल भेजते समय अभ्यर्थियों को टैट परीक्षा का एडमिट कार्ड और कोई अन्य वैध दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा, ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि दोनों परीक्षाएं वास्तव में एक ही दिन आयोजित हो रही हैं. बिना प्रमाण के प्राप्त आवेदनों पर विचार करना संभव नहीं होगा.

सचिव ने स्पष्ट किया कि केवल निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त होने वाले मामलों पर ही विचार किया जाएगा. यदि अभ्यर्थी समय रहते आयोग को सूचित करते हैं, तो आयोग उनकी जेबीटी भर्ती परीक्षा के शेड्यूल में आंशिक बदलाव करने पर विचार कर सकता है, ताकि वे दोनों परीक्षाओं में शामिल हो सकें. हालांकि, यह निर्णय उपलब्ध परीक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा.

डॉ. विक्रम महाजन ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की कि वे अपने परीक्षा कार्यक्रमों का सावधानीपूर्वक मिलान करें और यदि दोनों परीक्षाओं की तिथि एक ही दिन पड़ रही हो तो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना तुरंत आयोग को सूचित करें. इससे आयोग को समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं करने में सुविधा होगी. उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य योग्य अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की परीक्षा संबंधी असुविधा से बचाना है और यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा कार्यक्रमों के टकराव के कारण किसी अभ्यर्थी का अवसर प्रभावित न हो. आयोग की इस पहल से उन अभ्यर्थियों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है, जो जेबीटी भर्ती परीक्षा और टैट दोनों में शामिल होने जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: भौतिकी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 18 जून को, आयोग ने जारी की परीक्षा तिथि

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