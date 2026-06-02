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JBT भर्ती परीक्षा और टैट एक ही दिन? 5 जून तक आयोग को दें सूचना, बदला जा सकता है शेड्यूल

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने जेबीटी भर्ती परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टैट) की तिथियों के टकराव को लेकर अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण राहत देने की घोषणा की है. आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि जेबीटी पोस्ट कोड-26015 के लिए 13, 14 और 16 जून को विभिन्न शिफ्टों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) आयोजित की जाएगी. इसी अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा विभिन्न विषयों की टैट परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं. एचपीआरसीए सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा, 'आयोग के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ अभ्यर्थियों की जेबीटी भर्ती परीक्षा और टैट परीक्षा की तिथि एक ही दिन पड़ सकती है. ऐसे में संबंधित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आयोग ने विशेष व्यवस्था करने का निर्णय लिया है. यदि किसी अभ्यर्थी की सीबीटी परीक्षा और टैट परीक्षा एक ही दिन निर्धारित हुई है, तो वह 5 जून तक आयोग को इसकी सूचना अवश्य दे'. उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक ईमेल आईडी hp-rca@hp.gov.in पर अपनी जानकारी भेज सकते हैं. ईमेल भेजते समय अभ्यर्थियों को टैट परीक्षा का एडमिट कार्ड और कोई अन्य वैध दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा, ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि दोनों परीक्षाएं वास्तव में एक ही दिन आयोजित हो रही हैं. बिना प्रमाण के प्राप्त आवेदनों पर विचार करना संभव नहीं होगा.