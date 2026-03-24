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जयराम महतो की पार्टी बंगाल में 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, असम पर भी दिया जवाब

धनबाद: झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो मंगलवार को धनबाद स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत में पेश हुए. वे विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में बोकारो जिले के सियालजोड़ी थाना में दर्ज एक मामले की सुनवाई के सिलसिले में पहुंचे. यह मामला 27 नवंबर 2023 को वेदांता स्टील प्लांट में मजदूरों के नियोजन की मांग को लेकर हुए आंदोलन से जुड़ा है.

अदालत परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम महतो ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया. उन्होंने कहा कि आंदोलन से उनका कोई सीधा संबंध नहीं था और घटना के दिन वे मौके पर मौजूद भी नहीं थे. उनके अनुसार, आंदोलन स्थल पर लगे बैनर में उनकी तस्वीर होने के कारण उन्हें गलत तरीके से नामजद किया गया, जो बिल्कुल अनुचित है.

जयराम महतो का बयान (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया

इस दौरान विधायक ने झारखंड की राजनीति पर भी टिप्पणी की. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हालिया विधानसभा में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम महतो ने कहा कि राज्य के मुखिया को सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में दिया गया बयान तथ्यों पर आधारित नहीं था और प्रतीत होता है कि वह 'व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी' से प्रभावित था. जयराम महतो ने जोर देकर कहा कि किसी भी धर्म या वर्ग की भावनाओं को आहत करने से बचना चाहिए तथा सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना जरूरी है.