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जयराम महतो की पार्टी बंगाल में 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, असम पर भी दिया जवाब

डुमरी विधायक जयराम महतो ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है.

West Bengal Assembly elections
जयराम महतो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 24, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
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धनबाद: झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो मंगलवार को धनबाद स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत में पेश हुए. वे विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में बोकारो जिले के सियालजोड़ी थाना में दर्ज एक मामले की सुनवाई के सिलसिले में पहुंचे. यह मामला 27 नवंबर 2023 को वेदांता स्टील प्लांट में मजदूरों के नियोजन की मांग को लेकर हुए आंदोलन से जुड़ा है.

अदालत परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम महतो ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया. उन्होंने कहा कि आंदोलन से उनका कोई सीधा संबंध नहीं था और घटना के दिन वे मौके पर मौजूद भी नहीं थे. उनके अनुसार, आंदोलन स्थल पर लगे बैनर में उनकी तस्वीर होने के कारण उन्हें गलत तरीके से नामजद किया गया, जो बिल्कुल अनुचित है.

जयराम महतो का बयान (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया

इस दौरान विधायक ने झारखंड की राजनीति पर भी टिप्पणी की. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हालिया विधानसभा में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम महतो ने कहा कि राज्य के मुखिया को सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में दिया गया बयान तथ्यों पर आधारित नहीं था और प्रतीत होता है कि वह 'व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी' से प्रभावित था. जयराम महतो ने जोर देकर कहा कि किसी भी धर्म या वर्ग की भावनाओं को आहत करने से बचना चाहिए तथा सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना जरूरी है.

बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान

आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जयराम महतो ने अपनी पार्टी की रणनीति स्पष्ट की. उन्होंने बताया कि JLKM जंगल महल क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेगी. उन्होंने दावा किया कि यह इलाका सांस्कृतिक रूप से झारखंड से जुड़ा हुआ है और उनकी पार्टी वहां 5 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है.

हालांकि, असम चुनाव में उतरने की संभावना से उन्होंने फिलहाल इनकार कर दिया. महतो ने कहा कि असम भौगोलिक रूप से काफी दूर है और जब उनके पास हेलिकॉप्टर जैसे पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे, तभी वे ऐसे दूर राज्यों में चुनाव लड़ने पर विचार करेंगे.

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