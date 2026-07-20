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छात्रों के लिए खुशखबरी! दिल्ली में खुली हाईटेक लाइब्रेरी, जानिए क्या है इसमें खास?

राधा रानी ने बताया कि दिल्ली के तमाम पुस्तकालय की तुलना में जयप्रकाश नारायण लाइब्रेरी कई मायनों में अलग है. इस पुस्तकालय को कई भागों में बांटा गए है. जैसे ऑडिटोरियम, किड्स जॉन, रिचार्ज रूम और मल्टी परपज रूम. वहीं यह पुस्तकालय दो मंजिला बनाया गया है. यहां विभिन्न विषयों की 32,000 से 35,000 से अधिक भौतिक पुस्तकें उपलब्ध हैं. इतना ही नहीं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक ई-बुक्स का एक्सेस मुफ्त में मिलता है. इसके अलावा 300 से अधिक विशेष ई-बुक्स हैं, जिन्हें अलग-अलग भारतीय भाषाओं में बदला जा सकता है. लिहाजा पाठक के पास सदस्यता होनी आवश्यक है.

करीब बीते एक वर्ष से वह इस पुस्तकालय को बच्चे की तरह बड़ा करने का प्रयास कर रही हैं. इसकी नींव से लेकर बनावट में हर प्रमुख कार्यों को करीब से देखा है. आखिरकार 11 जुलाई को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य कई मंत्रियों में इसका उद्घाटन किया. यह सभी के हर्ष की बात रही. वर्तमान में लाइब्रेरी में 8 कर्मचारी कार्यरत हैं. वहीं लाइब्रेरी खुलने और बंद होने का समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक है.

साथ ही इस पुस्तकालय में कई तरह से अलग रूम बनाए गए हैं, जैसे रिसर्च रूम, मल्टीपर्पस रूम, किड्स जॉन आदि. यही सभी गुण इस पुस्तकालय को राजधानी के अन्य पुस्तकालय से अलग बनाते हैं. ईटीवी भारत ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण (जेपीएन) सार्वजनिक पुस्तकालय की सीनियर लाइब्रेरियन राधा रानी कौशल विस्तृत बातचीत की.

इस पुस्तकालय को नई पीढ़ी की जरूरतों के आधार पर बनाया गया है. यहां 32,000 से 35,000 से अधिक भौतिक पुस्तकें उपलब्ध हैं. इनमें विज्ञान, इतिहास, चिकित्सा, भूगोल, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य जैसी किताबें शामिल हैं. वहीं यहां नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक ई-बुक्स का एक्सेस मुफ्त में मिलता है.

नई दिल्ली: वैसे तो दिल्ली में बहुत सारी पुस्तकालयें हैं लेकिन राजधानी के मंदिर मार्ग पर स्थित जयप्रकाश नारायण (जेपीएन) सार्वजनिक पुस्तकालय उन सभी से अलग खूबियां रखता है. हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) द्वारा उद्यान मार्ग, नई दिल्ली में नवनिर्मित हाई-टेक, डिजिटल एवं अत्याधुनिक लोकनायक जयप्रकाश नारायण (जेपीएन) सार्वजनिक पुस्तकालय का लोकार्पण किया.

लाइब्रेरी की सदस्यता: राधा ने बताया कि पब्लिक लाइब्रेरी के नियमों के अनुसार सभी नागरिकों के लिए सदस्यता खुली है. तय सदस्यता फ़ॉर्म को वैध ID और पते के प्रमाण के साथ जमा करना ज़रूरी है. सदस्यता कार्ड किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता. वहीं किताबें लेते समय सदस्यों को अपना कार्ड साथ रखना होगा. कार्ड खोने की सूचना तुरंत देनी होगी.

जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय (ETV Bharat)

सदस्यता शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉज़िट

राधा ने आगे बताया कि दिल्ली के रहने वाले बच्चे और छात्रों के लिए मेम्बरशिप शुल्क 400 रुपए है, जिसकी सिक्योरिटी ड्यूटी 1000 रुपए हैं, जो एक वर्ष के लिए मान्य है. वहीं वयस्कों के लिए यह शुल्क अलग है. जैसे मेम्बरशिप शुल्क 500 रुपए है, जिसकी सिक्योरिटी ड्यूटी 2000 रुपए प्रति वर्ष है. इसके अलावा दिल्ली के बाहर रहने वाले निवासियों के लिए मेम्बरशिप शुल्क 1000 रुपए है, जिसकी सिक्योरिटी ड्यूटी 2500 रुपए प्रति वर्ष है. साथ ही डिजिटल ऑनलाइन एक्सेस के लिए मेम्बरशिप शुल्क 1000 रुपए है, जिसकी सिक्योरिटी ड्यूटी 3000 रुपए प्रति वर्ष है.

लाइब्रेरी में अनुशासन: राधा रानी ने बताया किलाइब्रेरी में अनुशासन का भी विशेष ध्यान दिया गया है. इसके लिए एक सूची तैयार की गई है, जिसमें लाइब्रेरी परिसर के अंदर पूरी तरह शांति बनाए रखें. मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पर रखें. खाना-पीना और धूम्रपान पूरी तरह मना है. एंट्री/एग्जिट पर बैग की जाँच की जा सकती है. स्टाफ़ या अन्य सदस्यों के साथ बुरा बर्ताव करने पर सदस्यता रद्द कर दी जाएगी. लाइब्रेरियन/लाइब्रेरी स्टाफ़ के निर्देशों का पालन करें.

लाइब्रेरी की बनावट और ढांचा: पुस्तकालय में लगभग 200 पाठकों के एक साथ बैठकर पढ़ने की आरामदायक व्यवस्था की गई है. शोधकर्ताओं और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अलग से एकांत और शांत रिसर्च स्पेस बनाया गया है. साथ ही छोटे बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए एक विशेष बाल अनुभाग तैयार किया गया है, जहां उनकी रुचि की रंग-बिरंगी पुस्तकें हैं. इसके अलावा पुस्तकालय के भीतर विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार (Multipurpose Auditorium) भी बनाया गया है. ताकि बच्चे या वयस्क किसी भी विषय पर डिस्कशन कर सकें.

कई रूप में अलग है जे पी एन पुस्तकालय

किताबों को इशु और रिटर्न करने के लिए 'रेडियो लाइब्रेरियन राधा ने बताया कि फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन' तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पाठक बिना लाइब्रेरियन की मदद के स्वयं यह काम कर सकते हैं. वहीं ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग की सुविधा है, जिससे पाठक कंप्यूटर स्क्रीन पर ही यह जान सकते हैं कि कोई पुस्तक लाइब्रेरी में किस जगह पर रखी है. लाइब्रेरी में फ्री हाई-स्पीड वाई-फाई की सुविधा है. साथ ही कई कंप्यूटर मॉनिटर लगाए गए हैं ताकि छात्र नोट्स ले सकें और स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकें. सदस्यता और सुरक्षा प्रबंधन के लिए इसमें फेशियल रिकग्निशन आधारित सिस्टम लगाया गया है.

उद्घाटन के बाद से ही पुस्तकालय में पाठकों की भीड़ बढ़ गई है. इसमें छात्र और छात्राओं की संख्या अधिक है. Tech की तैयारी कर रहे शिवाय बताते हैं कि यह पुस्तकालय अन्य की तुलना में काफी अगल और बेहतर है. यहां भारी संख्या में किताबें मौजूद हैं. वहीं बैठने केलिए बेहतरी टेबल चेयर है. इससे पहले भी उन्होंने एक प्राइवेट लाइब्रेरी में पंजीकरण करवाया था जहां का शुल्क 1500 रुपए था. साथ ही वहां किताबें भी कम थी. इसके अलावा 11 कक्षा में पढ़ने वाली आद्या बताती हैं कि वह लाइब्रेरी के नजदीक ही रहती हैं, घर में पढ़ने का सही माहौल नहीं मिल पाता क्योंकि एक छोटा भाई है. वह कई महीनों से इस पुस्तकालय खुलने का इंतजार कर रही थी. ताकि उनको पढ़ने के लिए सही माहौल मिल सके.

अन्य सुविधाएं और समय

• पूरा परिसर पूरी तरह से वातानुकूलित (Air Conditioned) है, जिसमें कीआरामदायक कुर्सियाँ, टेबल, लग्जरी वॉशरूम और शुद्ध पेयजल के लिए वाटर कूलर लगे हैं.

• फिलहाल इस हाई-टेक लाइब्रेरी में प्रवेश और पढ़ाई पूरी तरह से निशुल्क है.

• यह लाइब्रेरी रोजाना सुबह 11:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक पाठकों के लिए खुली रहती है.

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