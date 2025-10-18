ETV Bharat / state

ई तो लोचा हो गया..! नीतीश कुमार के मंत्री 1 मिनट देरी से पहुंचे तो नामांकन नहीं कर पाए

बिहार में चुनाव को लेकर काफी कुछ अलग देखने को मिल रहा है. इसी बीच बांका के नजारे से हर कोई हेरान रह गया.

नामांकन करने पहुंचे जयंत राज (ETV Bharat)
Published : October 18, 2025 at 11:25 AM IST

बांका : एक कहावत काफी पुरानी है कि, समय बहुत बलवान होता है. समय पर नहीं पहुंचे तो समस्या खड़ी हो जाती है. कभी किसी को एक मिनट देरी होने पर ट्रेन छूट जाती है तो किसी की फ्लाइट. पर बिहार में एक मिनट की देरी की वजह से मंत्री जी अपना नामांकन पूरा नहीं कर पाए.

क्या है पूरा मामला ? : बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री व अमरपुर से जेडीयू उम्मीदवार जयंत राज पूरे लाव लश्कर के साथ शुक्रवार को नामांकन करने पहुंचे. समर्थकों की भीड़ थी. लोगों का हूजूम था. मंत्री जी गले में माला पहने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे.

नामांकन नहीं हो पाया : जब तक जयंत राज नामांकन दाखिल करने कार्यालय पहुंचते, तब तक देरी हो गई. भाई ये तो चुनाव आयोग का मामला है. यहां ना कोई आम है ना खास. मंत्री हैं तो क्या हुआ, अधिकारी ने कहा कि आप लेट आए हैं, आज आपका नामांकन नहीं होगा.

बाहर निकल आए : फिर मंत्री जी क्या करते. समय और चुनाव आयोग के कानून को ध्यान में रखते हुए बाहर निकल गए. वो तो ठीक है कि बांका में दूसरे चरण में 11 नवंबर को चुनाव है इसलिए अभी नामांकन करने का समय काफी बचा हुआ है. इसलिए वह ज्यादा परेशान नहीं दिखे.

''एक मिनट लेट हो गया. चुनाव आयोग का जो नियम वह तो मानना पड़ेगा. हम सभी को इसे पालन करना होगा. अब शनिवार को नामांकन करेंगे.''- जयंत राज, बिहार सरकार में मंत्री

JAYANT RAJ
नामांकन करने पहुंचे जयंत राज लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए (ETV Bharat)

सोमवार तक कर सकते हैं नामांकन : शुक्रवार को पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख थी, जबकि सोमवार (20 अक्टूबर) तक दूसरे तरण के प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं. मतलब अभी जयंत राज के पास तीन दिनों का समय बचा हुआ है.

2020 का परिणाम : पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में जयंत राज की जीत हुई थी. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के जितेन्द्र सिंह को 3114 वोटों से हराया था. जहां जयंत राज को कुल 54308 मत मिले थे. वहीं जितेन्द्र सिंह को 51194 वोट प्राप्त हुए थे.

BIHAR ELECTION 2025
जयंत राज
एक मिनट के कारण नहीं कर पाए नामांकन
JAYANT RAJ AMARPUR ASSEMBLY
JAYANT RAJ

