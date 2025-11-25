ETV Bharat / state

आदिवासी की रक्षा करने वाला झारखंड में एक भी नेता नहीं, खुलेआम लूटी जा रही जमीनें: जयंत जयपाल सिंह मुंडा

आदिवासी लोगों के अधिकारों के बारे में बोलते हुए जयंत जयपाल ने कहा कि उन्हें न तो अधिकार मिल रहा है और न ही सम्मान.

CONSTITUTION DAY
जयंत जयपाल सिंह मुंडा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 25, 2025 at 2:11 PM IST

खूंटीः जिस उद्देश्य से आदिवासियों को संविधान में अधिकार दिया गया आज उन्हें न वह अधिकार मिल रहा है और न ही सम्मान. झारखंड राज्य की अलग मांग करने और आदिवासियों की अस्मिता की वकालत करने वाले मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के बेटे जयंत जयपाल ने यह बात कही है.

उन्होंने संविधान दिवस को लेकर कहा कि आज आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं है. संविधान बिना धर्म और जाति के सबको एक समान मानने की सोच थी, लेकिन वर्तमान समय में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का शोषण बढ़ गया है. अफसोस होता है कि इस राज्य के मुखिया भी आदिवासी हैं लेकिन उनके हितों की रक्षा को लेकर कभी विचार नहीं किया गया.

जानकारी देते जयंत जयपाल सिंह मुंडा (Etv Bharat)

जयपाल सिंह ने की थी आदिवासी हितों की वकालत

जयपाल सिंह मुंडा 1946 में बिहार से संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्दलीय चुने गए थे. उन्होंने आदिवासी समुदाय के शोषण पर प्रकाश डाला और भारत के संविधान में आदिवासी हितों की सुरक्षा और प्रतिनिधित्व के लिए जोरदार वकालत की. उन्होंने विधायिका में आदिवासियों के लिए आरक्षण की भी मांग की. अलग झारखंड राज्य के गठन की वकालत की. तत्कालीन बिहार से संविधान सभा के निर्दलीय सदस्य बनने को लेकर उनके पुत्र जयंत जयपाल और स्थानीय ग्रामीण इसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं और गौरवान्वित करने वाला पल बताते हैं.

आदिवासियों की रक्षा करने वाला कोई सर्वमान्य नेता नहींः जयंत जयपाल

जयंत जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि पॉलिटिक्स को छोड़ दें तो उनके पिता ने स्पोर्ट्स में भी परचम लहराया. भारतीय संविधान में आदिवासी समुदाय के लिए जो मेरे पिता जी ने किया, उनके योगदान की कोई तुलना नहीं है. जयपाल सिंह मुंडा ने उस समय पार्लियामेंट और नेशनल फोरम में जिस तरीके से जनजातीय अधिकारों और हितों के लिए आवाज उठायी थी, उस तरीके से अब तक कोई सर्वमान्य नेता नहीं उभरा.

पिछड़े लोगों का शोषण बढ़ गया हैः जयंत जयपाल

आजादी के समय हमारे संविधान सभा के सदस्य आदर्शवादी थे. सभी चाहते थे कि भारत एक शानदार, प्रगतिशील देश बने लेकिन वर्तमान समय में संविधान के मुताबिक या कहें संविधान सभा के सदस्यों के विजन के मुताबिक देश का विकास नहीं हो पाया. संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को बिना धर्म और जाति के एक समान मानने की सोच थी, लेकिन वर्तमान समय में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का शोषण बढ़ गया है. आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है. आदिवासी बहुल इलाकों में खनिज संपदा की भरमार है, लेकिन उसका उपयोग जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए नहीं हो रहा है.

जनजातीय समुदाय में कुछ प्रतिशत ही लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन हम आज भी पिछड़े हुए हैं. देश की आजादी के 75 वर्षों बाद भी गांवों की तस्वीर नहीं बदली. पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जयपाल सिंह मुंडा के टकरा गांव को आदर्श गांव बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन गांव का विकास नहीं हुआ. संविधान के मुताबिक जनजातीय क्षेत्रों का विकास पूरे देश में किया जाना चाहिए. तभी तत्कालीन संविधान सभा के सदस्यों के सपने साकार हो सकेंगे.

कौन थे जयपाल सिंह मुंडा

गौरतलब है कि जयपाल सिंह मुंडा एक राजनीतिज्ञ, लेखक और खिलाड़ी थे, जिन्हें हॉकी के लिए और झारखंड आंदोलन के नेता के रूप में जाना जाता है. उन्होंने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की थी, जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था. वह भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे.

उन्हें 'मरांग गोमके' (सर्वोच्च नेता) भी कहा जाता है. वह आदिवासी अधिकारों के प्रबल समर्थक थे. जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा के सदस्य रहते हुए आदिवासियों के अधिकारों और हितों की आवाज उठाई थी. उन्होंने 1939 में 'अखिल भारतीय आदिवासी महासभा' का गठन किया और आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष किया. इसके बाद 1952 में 'झारखंड पार्टी' की स्थापना की और एक अलग झारखंड राज्य की मांग की, जो बाद में आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना.

