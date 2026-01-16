यूपी पंचायत चुनाव को लेकर RLD ने बनाई रणनीति, जयंत चौधरी ने पदाधिकारियों को दिया जीत का मूलमंत्र
रालोद की उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव समन्वय समिति की बैठक में शामिल हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, तैयारियों को लेकर किया मंथन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 4:10 PM IST
लखनऊ: राष्ट्रीय लोकदल (RLD) की उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह के कार्यालय में संपन्न हुई. बैठक की अध्यक्षता चौधरी जयंत सिंह ने की. बैठक में पंचायत चुनाव समिति की तरफ से अब तक किए गए कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर व्यापक रणनीति और कार्ययोजना तय की.
उत्तर प्रदेश आरएलडी के मीडिया प्रभारी मयंक त्रिवेदी ने बताया कि चौधरी जयंत सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय लोकदल पंचायत चुनाव पूरी गंभीरता और ताकत के साथ लड़ेगा. गांव-गांव तक संगठन की मजबूत मौजूदगी सुनिश्चित करेगा. महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर बदलाव की असली ताकत यही वर्ग है.
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समिति को निर्देश दिया कि संगठनात्मक मजबूती, जनसंपर्क अभियान और गांव-गांव तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव केवल चुनाव नहीं, बल्कि किसान, महिला और युवा सशक्तिकरण की लड़ाई है. बैठक में यह भी तय हुआ कि राष्ट्रीय लोकदल पंचायत चुनाव को एक जनआंदोलन का रूप देगा और जमीनी स्तर पर मजबूत तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा.
पार्टी नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त किया कि चौधरी जयंत सिंह के नेतृत्व में और संगठित रणनीति के बल पर राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक सफलता हासिल करेगा. उन्होंने बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव समिति के संयोजक डॉ. कुलदीप उज्ज्वल सहित समिति के सदस्य हवलदार यादव (बनारस), विकास कादियान (मुजफ्फरनगर), ठाकुर संतोष सिंह (भदोही) और रोहित प्रताप (मथुरा) विशेष रूप से उपस्थित रहे.
इसे भी पढ़ें- मेरठ में स्पोर्ट्स एज का शुभारंभ; जयंत चौधरी बोले- खिलाड़ियों का हुनर और कामगारों का कौशल बढ़ाने पर जोर