ETV Bharat / state

जयंत चौधरी बोले - हम किसानों के साथ; एकजुट है एनडीए

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जयंती पर अमरोहा में आयोजित कौशल महोत्सव में शामिल हुए.

JAYANT CHAUDHARY
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरोहा: स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जयंती पर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पहुंचे जयंत चौधरी ने कहाकि मैं प्रदूषण के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों के साथ हूं. उनसे मिलूंगा. इसके साथ ही उन्होंने कहाकि आगामी चुनाव में NDA पूरी तरह एकजुट होगा.

बता दें कि गजरौला स्थित शिव इंटर कॉलेज में पूर्व कृषि मंत्री चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी.

गजरौला के शिव इंटर कॉलेज में आयोजित कौशल महोत्सव में शामिल हुए जयंत चौधरी ने केंद्र और प्रदेश सरकार के बजट को किसान, युवा और मध्यम वर्ग के लिए हितकारी बताया.

प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है. इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. कौशल महोत्सव में 40 से अधिक कंपनियों ने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए.

वहीं, गजरौला में फैक्ट्रियों के प्रदूषण के खिलाफ 60 दिनों से धरने पर बैठे किसानों के मुद्दे पर जयंत चौधरी ने कहा कि वह किसानों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे.

उन्होंने कहा कि किसानों का जागरूक होना अच्छी बात है और वह उनके साथ हैं. आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है.

कार्यक्रम के बाद उन्होंने मालीखेड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्माणाधीन स्विमिंग पूल का निरीक्षण भी किया. उनके दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह और सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले.

ये भी पढ़ें - जयंत चौधरी फिर चुने गए रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 साल तक संभालेंगे पद, राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से ताजपोशी

TAGGED:

JAYANT CHAUDHARY ON FARMERS
JAYANT CHAUDHARY ON NDA
जयंत चौधरी
JAYANT CHAUDHARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.