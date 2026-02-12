ETV Bharat / state

जयंत चौधरी बोले - हम किसानों के साथ; एकजुट है एनडीए

राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी. ( ETV Bharat )

अमरोहा: स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जयंती पर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पहुंचे जयंत चौधरी ने कहाकि मैं प्रदूषण के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों के साथ हूं. उनसे मिलूंगा. इसके साथ ही उन्होंने कहाकि आगामी चुनाव में NDA पूरी तरह एकजुट होगा.

बता दें कि गजरौला स्थित शिव इंटर कॉलेज में पूर्व कृषि मंत्री चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी.

गजरौला के शिव इंटर कॉलेज में आयोजित कौशल महोत्सव में शामिल हुए जयंत चौधरी ने केंद्र और प्रदेश सरकार के बजट को किसान, युवा और मध्यम वर्ग के लिए हितकारी बताया.

प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है. इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. कौशल महोत्सव में 40 से अधिक कंपनियों ने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए.