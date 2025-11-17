जयंत चौधरी फिर चुने गए रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 साल तक संभालेंगे पद, राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से ताजपोशी
राष्ट्रीय लोक दल का मथुरा में राष्ट्रीय अधिवेशन, बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता, जयंत ने किसानों का हर हाल में साथ देने का किया वादा.
November 17, 2025
November 17, 2025
मथुरा: जिले में रविवार को राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हुआ. इस मौके पर सर्वसम्मति से जयंत चौधरी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया. उनका नया कार्यकाल भी तीन साल का होगा. इस मौके पर जयंत चौधरी ने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का वादा किया. साथ ही फिर मिली जिम्मेदारी को लेकर कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया.
यहां हुआ था अधिवेशन का आयोजन: मथुरा के कोसीकला थाना क्षेत्र कस्बे में राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन रविवार को हुआ था. इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयन्त चौधरी भी शिरकत करने पहुंचे थे. इस अधिवेशन में हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शिरकत करने पहुंचे थे.
जयंत को फिर चुना गया राष्ट्रीय अध्यक्ष: अधिवेशन के दौरान पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फिर से जयंत चौधरी के नाम पर सहमति जता दी. इसके बाद उनके नाम का ऐलान कर दिया गया. उनका यह नया कार्यकाल तीन साल का होगा. इस मौके पर जयंत ने कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार जताया.
किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाऊंगा: इस मौके पर जयंत चौधरी ने कहा कि मथुरा को मैं कभी नहीं भूल सकता हूं. मुझे पहली बार सांसद बनाकर लोकसभा भेजा था. मैं किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा. एनडीए के साथ मजबूत गठबंधन है. हम एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं. प्रधानमंत्री जी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है उसे पर पूरे भरोसे के साथ काम कर रहा हूं.
विपक्ष पर साधा निशाना: उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास परिवार है. उनके पास न नेता हैं और न नीति इसलिए विपक्ष फेल है. इसका सीधा उदाहरण बिहार में देखने को मिला है. उन्होंने कहा कि गांव, किसान, गरीब की चर्चा होना ही रालोद की जीत है. महिलाओं को आगे बढ़ाना रालोद के नेताओं की अहम जिम्मेदारी है. कहा कि महिलाओं को शीघ्र आरक्षण का लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि छाता की चीनी मिल बंद पड़ी है, जो हर हाल में चलनी चाहिए. हम मिल को फिर से चलवाएंगे. उन्होंने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की 125वीं जयंती पर देशभर में धूमधाम से मनाई जाएगी. इस अवसर पर सवा करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे. रालोद जयंती पर कई आयोजन करेगी. इसमें किसान बड़ी संख्या में भाग लेंगे.
