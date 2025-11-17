ETV Bharat / state

जयंत चौधरी फिर चुने गए रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 साल तक संभालेंगे पद, राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से ताजपोशी

मथुरा: जिले में रविवार को राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हुआ. इस मौके पर सर्वसम्मति से जयंत चौधरी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया. उनका नया कार्यकाल भी तीन साल का होगा. इस मौके पर जयंत चौधरी ने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का वादा किया. साथ ही फिर मिली जिम्मेदारी को लेकर कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया.





यहां हुआ था अधिवेशन का आयोजन: मथुरा के कोसीकला थाना क्षेत्र कस्बे में राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन रविवार को हुआ था. इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयन्त चौधरी भी शिरकत करने पहुंचे थे. इस अधिवेशन में हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शिरकत करने पहुंचे थे.







जयंत को फिर चुना गया राष्ट्रीय अध्यक्ष: अधिवेशन के दौरान पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फिर से जयंत चौधरी के नाम पर सहमति जता दी. इसके बाद उनके नाम का ऐलान कर दिया गया. उनका यह नया कार्यकाल तीन साल का होगा. इस मौके पर जयंत ने कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार जताया.