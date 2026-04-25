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मेरठ में जयंत चौधरी की एकता रैली: महिलाओं और किसानों पर दिया जोर, खेल यूनिवर्सिटी का किया निरीक्षण

मेरठ में रालोद कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का-मुक्की, पूर्व जिलाध्यक्ष गाड़ी की चपेट में आकर घायल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

महिलाओं की भागीदारी पर ज़ोर: जयंत चौधरी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने आह्वान किया कि हर गांव से महिलाएं रालोद संगठन के साथ जुड़ें ताकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें. महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इस बिल को पास होना ही चाहिए. उन्होंने उदाहरण दिया कि आज महिलाएं फाइटर जेट उड़ाने से लेकर यूपीएससी तक में अपना लोहा मनवा रही हैं.

मेरठ: मेरठ के सिवालखास विधानसभा क्षेत्र के इकड़ी गांव में शनिवार को राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की 'एकता रैली' का भव्य आयोजन हुआ. रैली स्थल पर पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का स्वागत बुलडोजर से फूल बरसाकर किया गया. भीषण धूप के बावजूद रालोद प्रमुख को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे. इस अवसर पर जयंत चौधरी ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और किसानों के हितों की रक्षा पर विशेष जोर दिया.

इकड़ी गांव की एकता रैली में भरी हुंकार: केंद्रीय मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने गन्ना मिलों की रिकवरी और किसानों की समस्याओं को अपनी प्राथमिकता बताया और कहा कि वे किसानों से अलग नहीं हैं. संगठन को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने युवा शक्ति को आगे आने और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की अपील की. रैली में जेडीयू छोड़कर आए केसी त्यागी और रालोद महासचिव त्रिलोक त्यागी समेत कई सांसद भी मौजूद रहे.

'महिलाएं उड़ा रही हैं फाइटर जेट, राजनीति में भी बढ़े भागीदारी' - जयंत चौधरी (Photo Credit: ETV Bharat)

खेल यूनिवर्सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण के निर्देश: रैली के बाद जयंत चौधरी मेरठ के सलावा में निर्माणाधीन 'मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय' का निरीक्षण करने पहुंचे. वहां कुलपति मेजर जनरल दीप अहलावत ने उनका स्वागत किया और खेल प्रशिक्षण सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा की. कुलपति ने स्किल डेवलपमेंट गतिविधियों के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता जताई, जिस पर मंत्री ने तत्काल एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए. जयंत चौधरी ने कहा कि यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश को खेल के क्षेत्र में एक नई वैश्विक पहचान दिलाएगा.

खेल यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू करेगा मंत्रालय, मेरठ के सलावा में जयंत चौधरी का बड़ा एलान. (Photo Credit: ETV Bharat)

खिलाड़ियों को मिलेगा स्किल सपोर्ट: जयंत चौधरी ने घोषणा की कि उनका मंत्रालय खेल विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू (MoU) करेगा, जिसके तहत कौशल विकास पाठ्यक्रमों में सक्रिय सहयोग दिया जाएगा. इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए. हालांकि, कार्यक्रम के दौरान कुछ अप्रिय घटनाएं भी हुईं, जहां पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की देखने को मिली. रैली के दौरान रालोद के पूर्व जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ एक वाहन की चपेट में आने से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया.

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