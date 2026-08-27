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30 अगस्त को लखनऊ आ रहे हैं जयंत चौधरी, आगामी चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक रणनीति बनाएंगे

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा चौधरी जयंत सिंह के एक पुराने बयान को उठाए जाने के बाद सपा और रालोद में बयानबाजी तेज हो गई है. इसी बीच आगामी 30 अगस्त को लखनऊ में राजनीतिक तापमान और चढ़ने जा रहा है. राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी लखनऊ आ रहे हैं, जहां वह अखिलेश यादव के बयानों पर पलटवार कर सकते हैं. आरएलडी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दौरे की जानकारी दी.

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी बड़ी संगठनात्मक बैठक: अनुपम मिश्रा ने बताया कि 30 अगस्त को गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी. यह कार्यक्रम संगठन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत रणनीति पर विचार-विमर्श होगा. जयंत चौधरी इस दौरान कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और नई ऊर्जा के साथ काम करने का संदेश देंगे. इसके साथ ही प्रदेश के सभी क्षेत्रों में पार्टी की सक्रियता बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.