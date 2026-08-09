ETV Bharat / state

अमेरिका से लौटे ऐश्वर्य राज सिंह बने RLD के नए प्रदेश अध्यक्ष, मिशन 2027 को लेकर जयंत चौधरी का बड़ा दांव

TCS इंजीनियर से RLD अध्यक्ष तक!, कौन हैं नए कप्तान ऐश्वर्य राज सिंह?

RLD का मिशन 2027
RLD का मिशन 2027 (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 8:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्ती: राष्ट्रीय लोक दल (RLD) ने ऐश्वर्य राज सिंह को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी ने उन्हें प्रदेश संगठन की कमान सौंपी है, जिसके तहत राज्य में पार्टी के संगठन को मजबूत करने और उसकी गतिविधियों को विस्तार देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास होगी.

इंजीनियर पर जयंत का भरोसा: पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर ऐश्वर्य राज सिंह ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में 11 वर्षों तक काम किया. इस दौरान उन्होंने कुछ वर्षों तक अमेरिका के मिनियापोलिस में भी काम किया. भारत लौटने के बाद वह उत्तर प्रदेश से अपने जुड़ाव को मजबूत करते हुए धीरे-धीरे सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय हुए.

जयंत चौधरी के भरोसेमंद को बड़ी जिम्मेदारी, संभालेंगे UP की कमान!
जयंत चौधरी के भरोसेमंद को बड़ी जिम्मेदारी, संभालेंगे UP की कमान! (Photo Credit: ETV Bharat)

राजनीति में आजमा चुके हैं किस्मत: ऐश्वर्य राज सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर 2017 में चुनाव लड़ा था. यह उनके सक्रिय चुनावी राजनीति में प्रवेश का महत्वपूर्ण पड़ाव था. एक सफल कॉर्पोरेट करियर के बाद उन्होंने भारत लौटकर अपनी जड़ों से जुड़ने और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय लिया.

अमेरिका से लौटे राजा ऐश्वर्य राज सिंह ने राजनीति में रखा कदम
अमेरिका से लौटे राजा ऐश्वर्य राज सिंह ने राजनीति में रखा कदम (Photo Credit: ETV Bharat)

जमींदार परिवार से ताल्लुक: ऐश्वर्य राज सिंह बस्ती के एक प्रतिष्ठित पूर्व जमींदार परिवार से आते हैं, जिसकी सार्वजनिक जीवन में पुरानी परंपरा रही है. उनके पिता राजा लक्ष्मेश्वर सिंह वर्ष 1991 में जनता दल के टिकट पर बस्ती सदर से विधायक रहे. उनकी माता श्रीमती असीमा सिंह 1979 बैच की भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) की अधिकारी रही हैं. उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे में मंडल रेल प्रबंधक (DRM) के रूप में कार्य किया और भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान (IRITM) के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुईं. उनके परिवार का कृषि और पर्यावरण संरक्षण से भी पुराना जुड़ाव रहा है. उनके पिता, राजा लक्ष्मेश्वर सिंह, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों से जुड़े रहे तथा 10,000 से अधिक पेड़ लगाने के लिए जाने जाते हैं.

ऐश्वर्य राज सिंह बस्ती के एक प्रतिष्ठित पूर्व जमींदार परिवार से आते हैं
ऐश्वर्य राज सिंह बस्ती के एक प्रतिष्ठित पूर्व जमींदार परिवार से आते हैं (Photo Credit: ETV Bharat)



खेल और पढ़ाई से लगाव: ऐश्वर्य राज सिंह ने शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाई है। उन्हें सर्वांगीण उपलब्धियों के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है. वे वाद-विवाद में सक्रिय रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी भी रहे हैं. उनके व्यक्तित्व में तकनीकी शिक्षा, कॉर्पोरेट क्षेत्र का अनुभव, अमेरिका में काम करने का अंतरराष्ट्रीय अनुभव, भू-राजनीतिक विषयों की समझ तथा खेलों से मिली अनुशासन और प्रतिस्पर्धा की भावना का समावेश है.



ऐश्वर्य राज सिंह लंबे समय से राष्ट्रीय लोक दल की राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं. प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करना, युवाओं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाना और पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाना शामिल है.

यह भी पढ़ें: परशुराम पीठ से विधानसभा तक: अखिलेश यादव का 'पंडित दांव' और यूपी की सियासत का ऐतिहासिक- कानूनी विश्लेषण

TAGGED:

JAYANT CHAUDHARY
AISHWARYA RAJ SINGH
NEW STATE PRESIDENT RLD
BASTI
RASHTRIYA LOK DAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.