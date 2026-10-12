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रस्म पगड़ी में शामिल हुए जयंत चौधरी, दिवंगत देशखाप चौधरी को दी श्रद्धांजलि

बागपत में जयंत चौधरी ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत: देशखाप चौधरी सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद आयोजित रस्म पगड़ी कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधरी शामिल हुए. उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि चौधरी साहब ने समाज के उत्थान के लिए काम किया. वह जनता के हित में फैसले लेते थे. देशखाप सामाजिक व्यवस्था के साथ-साथ समाज की शक्ति का भी प्रतीक है.

बागपत में जयंत चौधरी (Video Credit; ETV Bharat) जयंत चौधरी ने कहा कि देशखाप ने सामाजिक परंपरा का निर्वाह करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई है. समाज में ऐसी व्यवस्थाओं का अपना महत्व है, जो लोगों को एकजुट करने और सामाजिक हितों के लिए काम करने की प्रेरणा देती हैं. उन्होंने कहा कि चौधरी साहब का समाज के लिए किया गया कार्य याद रखा जाएगा. उन्होंने अपने पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि वह चौधरी साहब के पिता सुखबीर सिंह को आज भी याद करते हैं.