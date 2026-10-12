रस्म पगड़ी में शामिल हुए जयंत चौधरी, दिवंगत देशखाप चौधरी को दी श्रद्धांजलि
कहा-देशखाप समाज की शक्ति का प्रतीक, चौधरी साहब ने समाज के उत्थान के लिए किया काम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 11:59 AM IST
बागपत: देशखाप चौधरी सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद आयोजित रस्म पगड़ी कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधरी शामिल हुए. उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि चौधरी साहब ने समाज के उत्थान के लिए काम किया. वह जनता के हित में फैसले लेते थे. देशखाप सामाजिक व्यवस्था के साथ-साथ समाज की शक्ति का भी प्रतीक है.
जयंत चौधरी ने कहा कि देशखाप ने सामाजिक परंपरा का निर्वाह करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई है. समाज में ऐसी व्यवस्थाओं का अपना महत्व है, जो लोगों को एकजुट करने और सामाजिक हितों के लिए काम करने की प्रेरणा देती हैं. उन्होंने कहा कि चौधरी साहब का समाज के लिए किया गया कार्य याद रखा जाएगा. उन्होंने अपने पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि वह चौधरी साहब के पिता सुखबीर सिंह को आज भी याद करते हैं.
कहा, रस्म पगड़ी जैसे आयोजन सामाजिक परंपराओं और आपसी संबंधों को बनाए रखने का माध्यम हैं. इस दौरान उन्होंने दिवंगत चौधरी के प्रति संवेदना व्यक्त की और उनके योगदान को याद किया. कार्यक्रम में समाज के लोगों और खाप प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही. इससे पहले जनता वैदिक कॉलेज के मैदान में हवन किया गया, जिसमें लोगों ने आहुति देकर दिवंगत चौधरी को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद श्रद्धांजलि सभा और रस्म पगड़ी का आयोजन किया गया.
वहीं, जयंत चौधरी से राजनीतिक मुद्दों और दिल्ली में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों को लेकर भी सवाल किए, लेकिन उन्होंने इन मुद्दों पर टिप्पणी करने से परहेज किया. उनका पूरा जोर सामाजिक परंपरा, देशखाप की भूमिका और दिवंगत चौधरी के योगदान को याद करने पर रहा.
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