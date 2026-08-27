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जयंत चौधरी का अखिलेश यादव पर पलटवार- ABCD के बाद भी चीजें आती हैं, इस बार दिखाएंगे

जयंत चौधरी का अखिलेश यादव पर पलटवार ( Photo Credit; ETV Bharat )

जयंत चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि किसी को भी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए. राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन मर्यादा और संयम बनाए रखना जरूरी है. वहीं, चीनी के बढ़े दामों को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि नया गन्ना सीजन शुरू होने वाला है. गन्ने और किसान की कमाई से घर-घर मिठास पहुंची है. इसका लाभ केवल किसान को ही नहीं, बल्कि चीनी मिलों के श्रमिकों और इंडस्ट्री को भी मिल रहा है.

बागपत : केंद्रीय राज्यमंत्री एवं रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने गुरुवार को खेकड़ा के गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि एबीसीडी के बाद भी चीजें आती हैं, इस बार दिखाएंगे उनको.

उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहकर भी अखिलेश यादव को किसानों की बात समझ नहीं आ रही है. उन्हें किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह रसगुल्ला महंगा होने की बात कर रहे हैं. एनडीए में रालोद को अधिक सीटें दिए जाने के अखिलेश यादव के बयान पर जयंत चौधरी ने व्यंग्य करते हुए कहा, पैरवी के लिए उन्हें ही भेजें क्या?

जयंत चौधरी (Photo Credit; ETV Bharat)

इस दौरान यूजीसी को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाई है और उसका पालन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान भी उन्होंने कहा है कि चौधरी चरण सिंह के आदर्शों और संस्कारों से आने वाली पीढ़ियों को जोड़ा जाना चाहिए.

'केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं'

जयंत चौधरी ने कहा कि स्कूलों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है. इसमें अभिभावकों और बच्चों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए. इसी उद्देश्य से 36 स्कूलों में प्रोजेक्ट पुस्तकालय के तहत आनंदया फाउंडेशन द्वारा लाइब्रेरी तैयार की गई हैं. खेकड़ा के गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज में लाइब्रेरी का उद्घाटन इसी पहल के तहत किया गया. केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधरी खेकड़ा में रणजीत सिंह और बसी गांव में छोटूराम की तेहरवीं पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी.

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