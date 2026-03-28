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बाबा महाकाल के दरबार पहुंची जया किशोरी, नंदी हॉल में हुआ ऐसा अनुभव, बोलीं-मैं दंग रह गई

कथा वाचक जया किशोरी ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, नंदी हॉल में शिव भक्ति में दिखी लीन, मंदिर की दर्शन व्यवस्था की तारीफ की.

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महाकाल मंदिर पहुंची जया किशोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 2:12 PM IST

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Updated : March 28, 2026 at 2:29 PM IST

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उज्जैन: प्रसिद्ध कथा वाचक व मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी शनिवार को उज्जैन पहुंची. उन्होंने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचकर भगवान के दर्शन किये. उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर भगवान का ध्यान लगाया और मंदिर की व्यवस्थाओं की तारीफ की. मंदिर समिति की ओर से जया किशोरी का स्वागत किया गया. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने अनुभव साझा किए.

जया किशोरी पहुंची महाकालेश्वर मंदिर
12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग अपना माथा टेकने आते हैं. इसी दौरान वीआईपी लोगों का भी तांता लगा रहता है. राजनेता-अभिनेता, धर्मगुरु सहित विदेशी मेहमान रोजाना बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं. इसी सिलसिले में हमेशा सोशल मीडिया पर छाई रहने वाली प्रसिद्ध कथा वाचक व मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी भी बाबा महाकाल के दरबार पहुंची और भगवान के दर्शन किये.

जया किशोरी ने मंदिर की दर्शन व्यवस्था की तारीफ की (ETV Bharat)

जया किशोरी ने दूसरी बार किए दर्शन
उन्होंने चौखट से माता टेका. वह नंदी हॉल में बैठकर भक्ति में लीन नजर आई. जया किशोरी बाबा महाकाल के दर्शन करने दूसरी बार आई हैं. दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर के कुंड के पास एक फोटो भी खिंचवाई, जिसे मंदिर प्रशासन ने जारी किया है. मीडिया से चर्चा करते हुए जया किशोरी ने बताया कि, ''महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए उज्जैन आई हूं. पिछली बार भस्म आरती के लिए आई थी. यहां की दर्शन व्यवस्था है अच्छी है. साथ ही इतनी अच्छी साफ सफ़ाई है कि, आपका मन करेगा यहीं बैठे रहें. यहां आकर मन को बहुत सुकून मिला, इसलिए बार-बार आती रहूंगी.''

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मंदिर प्रबंध समिति ने किया जया किशोरी का सम्मान (ETV Bharat)
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नंदी हॉल में शिव भक्ति में दिखी लीन जया किशोरी (ETV Bharat)

जया किशोरी ने की व्यवस्थाओं की तारीफ
उन्होंने कहा कि, ''पूरी मंदिर की व्यवस्था का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि इतनी सुंदरता उन्होंने यहां बनाए रखी है. यहां खड़ा व्यक्ति भी बहुत अच्छे से दर्शन कर पा रहा है. चाहे आप आगे है, पीछे है या बीच में है सब दर्शन कर पा रहे हैं. मैं पूर्ण रूप से सभी भक्तों को देख रही थी सभी आनंद से दर्शन कर रहे थे, तो उसके लिए प्रशासन को धन्यवाद करती हूं. उन्होंने कहा, ''बाबा महाकाल सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें.''

बाबा महाकाल के दर्शन के बाद जया किशोरी ने महाकाल के सेनापति काल भैरव के भी दर्शन किए. इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारी व श्रद्धालुओं ने जया किशोरी के साथ सेल्फी भी ली. महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से पुजारी ने जया किशोरी जी स्वागत एवं सत्कार किया.

Last Updated : March 28, 2026 at 2:29 PM IST

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