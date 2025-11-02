ETV Bharat / state

29 कीमोथेरेपी और तीन सर्जरी से 83 साल की उम्र में दी ब्रेस्ट कैंसर को मात, महिलाओं से की ये अपील

वृद्धावस्था में जया जेटली ने कैंसर को मात देकर सबको हैरान कर दिया है. उन्होंने अपने इलाज के समय के अनुभव साझा किए..

BREAST CANCER SURVIVOR JAYA JAITLY
कैंसर सर्वाइवर जया जेटली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 2, 2025 at 4:04 PM IST

नई दिल्ली: विश्व में कैंसर के मामले साल दर साल बढ़ रहे हैं, जो काफी चिंताजनक हैं. इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, लेकिन इलाज से गुजरने वाला वक्त लोगों को डरा कर रख देता है. हालांकि, कई लोगों ने यह साबित भी किया है कि अगर समय रहते इसका इलाज किया जाए तो इस घातक बीमारी से भी ठीक हुआ जा सकता है. ऐसे लोग अन्य कैंसर मरीजों में उम्मीद जगाते हैं जो फिलहाल इससे जूझ रहे हैं. ऐसी ही एक मिसाल हैं 83 वर्षीय जया जेटली.

राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपना अनुभव साझा किया. वह सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज की करीबी भी हैं. उन्होंने बताया कि पिछले साल मई के महीने में उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ. तब वह एक विदेश दौरे पर जाने की तैयारी कर रही थीं. जांच कराने पर पता कि वह थर्ड स्टेज के ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित हैं, जिसके बाद वह घबरा गईं. उन्होंने इसे जीवन के एक नए अनुभव के रूप में लिया और एक निजी अस्पताल के कैंसर सेंटर में इलाज शुरू कराया.

जया जेटली ने बताया, कैसे उन्होंने इस मुश्किल समय में हौसला बनाए रखा. (ETV Bharat)

ऐसे कैंसर को दी मात: उन्होंने कहा, "मैंने अपने इलाज पर पूरा फोकस रखा और डॉक्टरों की हर बात को मानते हुए पूरा इलाज कराया. करीब डेढ़ साल में 29 किमोथेरेपी और तीन सर्जरी के साथ संतुलित डाइट से मैंने ब्रेस्ट कैंसर को हरा दिया. अब मैं ठीक हूं. मेरी उम्र 83 साल हो गई है. इस साल मई के महीने में ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद से मैं ठीक हूं और अब कोई परेशानी नहीं है."

दृढ़ इच्छा शक्ति जरूरी: उन्होंने बताया कि कैंसर विशेषज्ञ डॉ. रमेश सरीन और गीता कदयाप्रथ के कुशल मार्गदर्शन मैं मैंने ब्रेस्ट कैंसर से लड़ने की. यात्रा पूरी की. अब मैं ऐसी महिलाओं के बीच कैंसर सर्वाइवर के तौर पर अपने अनुभव साझा करके उन्हें यह बताना चाहती हूं कि दृढ़ इच्छा शक्ति से बड़ी से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है. उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि कैंसर होने पर हमें मजबूती से पॉजिटिव रहते हुए लड़ना होता है. महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरतती हैं. उन्हें इससे बचना चाहिए.

भारतीय महिलाओं में बढ़ रहे ब्रेस्ट कैंसर के मामले: निजी अस्पताल के कैंसर सेंटर, दिल्ली में लीड ब्रेस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. गीता कदयाप्रथ ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर के मामले में समय पर निदान होने से जान बचाई जा सकती है. ग्लोबोकैन के अनुसार, भारतीय महिलाओं में स्तन कैंसर के मामलों और इससे संबंधित मृत्यु दर में वृद्धि देखी गई है. आंकड़ों के अनुसार, कैंसर के सभी नए मामलों में से 13.5% मामले स्तन कैंसर के होते हैं और इसके कारण होने वाली कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 10.6% गया है. इस बढ़ते बोझ के बावजूद, महिलओं में कैंसर की स्क्रीनिंग रेट बहुत कम बनी हुई है, जहां 30-69 वर्ष की आयु की केवल 1.6% महिलाओं ने ही स्क्रीनिंग करवाई है.

NATIONAL CANCER AWARENESS DAY
राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025
CAUSES OF BREAST CANCER
BREAST CANCER SURVIVOR JAYA JAITLY

