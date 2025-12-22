ETV Bharat / state

खैरागढ़ के सीएएफ बटालियन कैंप में जवान की गोली लगने से मौत

यह घटना रविवार और सोमवार की दरमियानी रात की बताई जा रही है, जिसने पूरे कैंप में हड़कंप मचा दिया है. घटना के बाद आनन फानन में घायल जवान को जिला मुख्यालय के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल जवान का शव अस्पताल की मरच्यूरी में सुरक्षित रखा गया है.

खैरागढ़: जिले के अंतिम छोर पर बसे घाघरा गांव से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां स्थित सीएएफ बटालियन कैंप में तैनात एक जवान की गोली लगने से मौत हो गई है.

खैरागढ़ के सीएएफ कैंप में गोलीकांड (ETV Bharat Chhattisgarh)

यूपी का रहने वाला था जवान

मृतक जवान की पहचान सोनवीर जाट के रूप में हुई है, जो उत्तरप्रदेश का निवासी बताया जा रहा है. घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है. परिजनों के खैरागढ़ पहुंचने के बाद पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

हत्या आत्महत्या या हादसा !

सूत्रों के अनुसार इस मामले में एक आरोपी के पकड़े जाने की भी चर्चा है, हालांकि पुलिस या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

मौके का हाल

घटना के बाद से बटालियन कैंप और आसपास के इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. प्रशासन ने इसे संवेदनशील मामला मानते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. आधिकारिक बयान के बाद ही इस मामले का खुलासा हो पाएगा कि जवान ने खुद को गोली मारी है, हादसा हुआ है या फिर किसी और ने जवान पर गोली चलाई है.