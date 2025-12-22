खैरागढ़ के सीएएफ बटालियन कैंप में जवान की गोली लगने से मौत
पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 22, 2025 at 10:27 AM IST
खैरागढ़: जिले के अंतिम छोर पर बसे घाघरा गांव से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां स्थित सीएएफ बटालियन कैंप में तैनात एक जवान की गोली लगने से मौत हो गई है.
अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने जवान को किया मृत घोषित
यह घटना रविवार और सोमवार की दरमियानी रात की बताई जा रही है, जिसने पूरे कैंप में हड़कंप मचा दिया है. घटना के बाद आनन फानन में घायल जवान को जिला मुख्यालय के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल जवान का शव अस्पताल की मरच्यूरी में सुरक्षित रखा गया है.
यूपी का रहने वाला था जवान
मृतक जवान की पहचान सोनवीर जाट के रूप में हुई है, जो उत्तरप्रदेश का निवासी बताया जा रहा है. घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है. परिजनों के खैरागढ़ पहुंचने के बाद पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
हत्या आत्महत्या या हादसा !
सूत्रों के अनुसार इस मामले में एक आरोपी के पकड़े जाने की भी चर्चा है, हालांकि पुलिस या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
मौके का हाल
घटना के बाद से बटालियन कैंप और आसपास के इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. प्रशासन ने इसे संवेदनशील मामला मानते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. आधिकारिक बयान के बाद ही इस मामले का खुलासा हो पाएगा कि जवान ने खुद को गोली मारी है, हादसा हुआ है या फिर किसी और ने जवान पर गोली चलाई है.