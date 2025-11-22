देवघर जैप 5 कैंप में एक्सीडेंटल फायर में जवान की मौत, AK-47 सफाई के दौरान हादसा
देवघर में गोली लगने से जवान की मौत हो गई है. एसपी ने घटना को एक्सीडेंटल फायर बताया है.
Published : November 22, 2025 at 7:04 PM IST
देवघर:जिले के मोहनपुर स्थित जैप-5 कैंप में शनिवार की सुबह ड्यूटी पर तैनात जवान शिवपूजन पाल की संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही जैप-5 के डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार तुरंत कैंप के लिए रवाना हुए. जवान के शरीर में AK-47 से लगभग छह गोलियां लगी थी.
मृत जवान की पहचान बिहार के भभुआ जिला निवासी शिवपूजन पाल के रूप में हुई है. जवान कई वर्षों से देवघर जैप-5 में ड्यूटी पर तैनात था. वहीं घटना के बाद जैप-5 कैंप में पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के बीच शोक की लहर है.
एक्सीडेंटर फायर में जवान की मौतः एसपी
देवघर एसपी सौरव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. जवान का शव दंडाधिकारी की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और फॉरेंसिक जांच जारी है. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में एक्सीडेंटल फायर में जवान की मौत होने की बात सामने आई है.उन्होंने कहा कि हथियार की सफाई करने के दौरान गलती से गोलियां चल गई. जिससे मौके पर ही जवान की मौत हो गई है. उन्होंने कहा कि यदि मामले में किसी स्तर की चूक या लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई तय है.
सेफ्टी प्रोटोकॉल पर उठ रहे सवाल
वहीं घटना के बाद हथियारों के रख-रखाव और सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर में गंभीर सवाल उठ रहे हैं. पुलिस महकमे की प्रक्रियाओं और आंतरिक सुरक्षा मानकों पर अंगुली उठ रही है. हालांकि एसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि घटना की जांच की जा रही है और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी.
