पत्नी से लड़ाई, शराब पी और मंदिर में तोड़ दी मूर्तियां, पुलिस ने 10 घंटे में आरोपी को दबोचा
बुधवार को मंदिर में तोड़फोड़ और देवी-देवताओं की मूर्तियों को खंडित किए जाने का मामला सामने आया था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 5:40 PM IST
ज्वालामुखी: ज्वालामुखी के गणेश कॉलोनी स्थित मंदिर में तोड़फोड़ करने और देवी-देवताओं की मूर्तियों को खंडित करने के मामले में पुलिस ने तेजी कार्रवाई करते हुए आरोपी को 10 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है. आरोपी ने बताया कि घटना से पहले उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने शराब पी और नशे की हालत में मंदिर पहुंचकर मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया. पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान वीरेंद्र उर्फ विक्की के रूप में हुई है. वह ज्वालामुखी का ही रहने वाला है. मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की. पुलिस को आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसके आधार पर उसके घर पर दबिश दी गई, लेकिन वह वहां नहीं मिला. घर पर आरोपी के नहीं मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू कर दी. करीब दो घंटे तक ज्वालामुखी बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया गया. इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पूछताछ के लिए थाना ज्वालामुखी ले जाया गया. पूछताछ में उसने मंदिर में मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की बात स्वीकार की.
पत्नी से विवाद के बाद पी थी शराब
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मंगलवार रात करीब 10 बजे उसका पत्नी के साथ विवाद हुआ था. इसके बाद उसने शराब पी और देर रात नशे की हालत में मंदिर पहुंच गया. पुलिस के अनुसार आरोपी ने गुस्से में मंदिर की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया. आरोपी ने पूछताछ में इस घटना पर पछतावा होने की बात भी कही है.
बता दें कि यह मामला नगर परिषद ज्वालामुखी के वार्ड नंबर पांच स्थित गणेश कॉलोनी के प्राचीन शनिदेव मंदिर का है है. बुधवार को मंदिर में तोड़फोड़ और देवी-देवताओं की मूर्तियों को खंडित किए जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में काफी रोष था. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को पकड़ लिया.
पुलिस जांच में सामने आएंगे वारदात के दूसरे पहलू
पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के पीछे केवल घरेलू विवाद और गुस्सा ही वजह था या कोई अन्य पहलू भी जुड़ा है. इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने वारदात अकेले की या इसमें कोई और व्यक्ति शामिल था. पुलिस आरोपी से पूछताछ के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ रही है.
एसपी देहरा संदीप धवल ने बताया, "मंदिर में मूर्तियां खंडित किए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसने पूछताछ में नशे की हालत में घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है. मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है."
एसपी ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध नजर आती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें. फिलहाल मामले की जांच जारी है और घटना से जुड़े सभी तथ्यों को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है.
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