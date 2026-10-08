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पत्नी से लड़ाई, शराब पी और मंदिर में तोड़ दी मूर्तियां, पुलिस ने 10 घंटे में आरोपी को दबोचा

ज्वालामुखी के शनि मंदिर में हुई थी तोड़फोड़ ( ETV BHARAT )

ज्वालामुखी: ज्वालामुखी के गणेश कॉलोनी स्थित मंदिर में तोड़फोड़ करने और देवी-देवताओं की मूर्तियों को खंडित करने के मामले में पुलिस ने तेजी कार्रवाई करते हुए आरोपी को 10 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है. आरोपी ने बताया कि घटना से पहले उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने शराब पी और नशे की हालत में मंदिर पहुंचकर मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया. पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान वीरेंद्र उर्फ विक्की के रूप में हुई है. वह ज्वालामुखी का ही रहने वाला है. मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की. पुलिस को आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसके आधार पर उसके घर पर दबिश दी गई, लेकिन वह वहां नहीं मिला. घर पर आरोपी के नहीं मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू कर दी. करीब दो घंटे तक ज्वालामुखी बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया गया. इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पूछताछ के लिए थाना ज्वालामुखी ले जाया गया. पूछताछ में उसने मंदिर में मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की बात स्वीकार की.