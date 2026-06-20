ETV Bharat / state

मन्नत पूरी होने पर मंदिर में अर्पित किया 1 किलो चांदी का छत्र, श्रद्धालुओं के लिए बना आकर्षण का केंद्र

ज्वालामुखी: विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में आस्था और श्रद्धा का एक अनूठा नजारा देखने को मिला. चंडीगढ़ से पहुंचे श्रद्धालु ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर मां ज्वाला के दरबार में एक किलो चांदी का छत्र भेंट कर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा-अर्चना के बाद इस पावन छत्र को माता के चरणों में अर्पित किया गया.

इन दिनों ग्रीष्मकालीन यात्रा के चलते शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले भक्त अपनी आस्था के अनुरूप माता के दरबार में भेंट अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं. इसी क्रम में चंडीगढ़ से आए श्रद्धालु ने अपनी मन्नत पूरी होने पर यह विशेष चांदी का छत्र माता को समर्पित किया. मंदिर के पुजारी सौरभ शर्मा ने पूरे विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना संपन्न करवाई. इसके उपरांत श्रद्धालु ने भाव-विभोर होकर माता ज्वाला के जयकारों के बीच एक किलो चांदी का छत्र अर्पित किया. श्रद्धालु ने बताया कि मां ज्वाला की असीम कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है और हम प्रत्येक वर्ष परिवार सहित माता के दर्शन करने आते हैं. मां का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, यही हमारी कामना है.