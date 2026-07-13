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84 दिन के बाद टैक्सी चालक ने तोड़ा दम, 19 और 23 साल के युवकों ने लूट के इरादे से किया था हमला

84 दिन बाद जिंदगी की जंग हारा टैक्सी चालक मेहर सिंह, अब हमलावरों पर चलेगा हत्या का केस.

84 दिन बाद चालक की मौत
84 दिन बाद चालक की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 11:54 AM IST

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ज्वालामुखी: हमले में घायल हुए टैक्सी चालक मेहर सिंह का 84 दिन बाद टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान निधन हो गया. टैक्सी चालक की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है. अब इस मामले में हमलावरों पर हत्या के प्रयास की जगह हत्या का मामला दर्ज होगा. एसपी देहरा संदीप धवल ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में 19 और 23 साल के युवकों को गिरफ्तार किया है. दोनों ने टैक्सी चालक पर चाकू से हमला किया था. दोनों पर हत्या का केस दर्ज होगा.

दरअसल 16 अप्रैल को आरोपी युवकों ने टैक्सी चालक मेहर चंद को होशियारपुर जाने के लिए हायर किया था. यात्रा के दौरान कालोहा के निकट किसी बात को लेकर दोनों आरोपी युवकों का टैक्सी चालक के साथ विवाद हुआ था. इसके पश्चात आरोपियों ने चालक को वैकल्पिक मार्ग (सीकरा दा परोह होते हुए कामाख्या मंदिर मार्ग) से गाड़ी चलाने के लिए बाध्य किया था. सुनसान इलाके का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने टैक्सी चालक पर पहले चाकू से हमला किया और हत्या के इरादे से रस्सी से उसका गला दबा दिया.

मरा हुआ समझकर जंगल फेंका

टैक्सी चालक को मरा हुआ समझकर दोनों ने उसे जंगल में सुनसान जगह पर फेंक दिया. इसके बाद आरोपी युवक उसकी टैक्सी में सवार होकर होशियारपुर की ओर चले गए थे. इसके बाद टैक्सी को होशियारपुर में ही लावारिस छोड़कर वापस अपने घर पहुंच गए थे. 17 अप्रैल को टैक्सी चालक मेहर सिंह के भाई प्रताप थाना पहुंचा. प्रताप सिंह ने भाई के गुमशुदा होने की की रिपोर्ट मझींन चौंकी में दर्ज करवाई थी. मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्कालीन एसपी देहरा मयंक चौधरी के निर्देश पर पुलिस टीम ने सर्च अभियान तेज करते हुए खुंडियां के रहने वाले दो युवकों को शक के आधार पर हिरासत में लिया था. हिरासत में लेने के बाद युवकों से कड़ी पूछताछ के बाद पता चला कि उन्होंने टैक्सी चालक को मारकर जंगल में फेंक दिया है और खुद वापिस घर आ गए हैं.

जंगल में अकेले बिताए 24 घंटे

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर उक्त टैक्सी चालक को सीकरा दा परोह होते हुए कामाख्या मंदिर मार्ग के जंगलों में तलाशना शुरू किया. इसी दौरान पुलिस ने टैक्सी चालक को अधमरी हालत में पाया था. चालक 24 घंटे तक जंगल में अकेला ही मदद की आस में बैठा रहा. स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत देहरा अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया गया. बाद में उसकी नाजुक हालत को देखते हुए टांडा रेफर किया गया था. अब पूरे 84 दिन बाद चालक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

आरोप है कि दोनों आरोपियों ने टैक्सी चालक पर हमला करने के बाद उसके पैसे लूटे और उसकी उंगली में डाली हुई सोने की अंगूठी को भी साथ ले गए थे.जांच में सामने आया कि पहले भी ये दोनों मेहर चन्द की टैक्सी हायर कर होशियारपुर की ओर जाते आते रहे हैं. आरोपी युवकों ने नशे को लेकर इस घटना को अंजाम दिया है ऐसा पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया था.

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