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84 दिन के बाद टैक्सी चालक ने तोड़ा दम, 19 और 23 साल के युवकों ने लूट के इरादे से किया था हमला

ज्वालामुखी: हमले में घायल हुए टैक्सी चालक मेहर सिंह का 84 दिन बाद टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान निधन हो गया. टैक्सी चालक की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है. अब इस मामले में हमलावरों पर हत्या के प्रयास की जगह हत्या का मामला दर्ज होगा. एसपी देहरा संदीप धवल ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में 19 और 23 साल के युवकों को गिरफ्तार किया है. दोनों ने टैक्सी चालक पर चाकू से हमला किया था. दोनों पर हत्या का केस दर्ज होगा.

दरअसल 16 अप्रैल को आरोपी युवकों ने टैक्सी चालक मेहर चंद को होशियारपुर जाने के लिए हायर किया था. यात्रा के दौरान कालोहा के निकट किसी बात को लेकर दोनों आरोपी युवकों का टैक्सी चालक के साथ विवाद हुआ था. इसके पश्चात आरोपियों ने चालक को वैकल्पिक मार्ग (सीकरा दा परोह होते हुए कामाख्या मंदिर मार्ग) से गाड़ी चलाने के लिए बाध्य किया था. सुनसान इलाके का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने टैक्सी चालक पर पहले चाकू से हमला किया और हत्या के इरादे से रस्सी से उसका गला दबा दिया.

मरा हुआ समझकर जंगल फेंका

टैक्सी चालक को मरा हुआ समझकर दोनों ने उसे जंगल में सुनसान जगह पर फेंक दिया. इसके बाद आरोपी युवक उसकी टैक्सी में सवार होकर होशियारपुर की ओर चले गए थे. इसके बाद टैक्सी को होशियारपुर में ही लावारिस छोड़कर वापस अपने घर पहुंच गए थे. 17 अप्रैल को टैक्सी चालक मेहर सिंह के भाई प्रताप थाना पहुंचा. प्रताप सिंह ने भाई के गुमशुदा होने की की रिपोर्ट मझींन चौंकी में दर्ज करवाई थी. मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्कालीन एसपी देहरा मयंक चौधरी के निर्देश पर पुलिस टीम ने सर्च अभियान तेज करते हुए खुंडियां के रहने वाले दो युवकों को शक के आधार पर हिरासत में लिया था. हिरासत में लेने के बाद युवकों से कड़ी पूछताछ के बाद पता चला कि उन्होंने टैक्सी चालक को मारकर जंगल में फेंक दिया है और खुद वापिस घर आ गए हैं.