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हिमाचल के इस मंदिर में तोड़फोड़, मूर्तियों और शिवलिंग को किया क्षतिग्रस्त, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस

ज्वालामुखी के शनि मंदिर में तोड़फोड़ ( ETV BHARAT )

ज्वालामुखी: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. नगर परिषद के वार्ड नंबर पांच स्थित गणेश कॉलोनी में शरारती तत्वों ने शनि देव मंदिर की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया. यहां स्थापित देवी-देवताओं की मूर्तियों के साथ-साथ शिवलिंग को भी नुकसान पहुंचाया गया है. बुधवार सुबह जब श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने मूर्तियों को क्षतिग्रस्त देखा. श्रद्धालुओं ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय लोगों को दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में जमा हो गए. इस घटना से पूरे क्षेत्र में भारी रोष और नाराजगी का माहौल है. स्थानीय लोगों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.