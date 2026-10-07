हिमाचल के इस मंदिर में तोड़फोड़, मूर्तियों और शिवलिंग को किया क्षतिग्रस्त, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस
घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है. लोगों ने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 10:01 PM IST
ज्वालामुखी: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. नगर परिषद के वार्ड नंबर पांच स्थित गणेश कॉलोनी में शरारती तत्वों ने शनि देव मंदिर की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया. यहां स्थापित देवी-देवताओं की मूर्तियों के साथ-साथ शिवलिंग को भी नुकसान पहुंचाया गया है. बुधवार सुबह जब श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने मूर्तियों को क्षतिग्रस्त देखा. श्रद्धालुओं ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय लोगों को दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में जमा हो गए. इस घटना से पूरे क्षेत्र में भारी रोष और नाराजगी का माहौल है. स्थानीय लोगों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.
मंदिर के पुजारी गोपाल शर्मा ने बताया कि घटना मंगलवार देर रात की है. उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मंदिर में तोड़फोड़ किसने और किस मकसद से की. पुजारी ने कहा कि धार्मिक स्थल पर इस तरह की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. इससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की.
CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस मंदिर परिसर और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. फुटेज के आधार पर संदिग्ध लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है.
स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल
घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है. कुछ लोगों ने क्षेत्र में सक्रिय असामाजिक तत्वों और नशे की हालत में घूमने वाले लोगों पर आशंका जताई है. हालांकि अभी तक किसी व्यक्ति की संलिप्तता सामने नहीं आई है और पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.
रात की गश्त बढ़ाने के निर्देश
वहीं, एसपी देहरा संदीप धवल ने कहा, "मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. रात के समय गश्त बढ़ाने को लेकर भी पुलिस कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं."
हिंदू परिषद ने भी जताया रोष
घटना पर विश्व हिंदू परिषद ने भी रोष जताया है. विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंदिर एवं अर्चक-पुरोहित प्रमुख कुलदीप राणा ने कहा कि धार्मिक स्थलों और देवी-देवताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं स्वीकार्य नहीं हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं और क्षेत्र के सामाजिक सौहार्द पर भी असर पड़ सकता है. उन्होंने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है.
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