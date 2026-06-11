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मरीजों को दी थी फंफूद लगी ब्रेड, अस्पातल प्रशासन ने ठेकेदार से मांगा जवाब, सप्लाई पर लगाई रोक

फफूंद लगी ब्रेड के वायरल वीडियो के बाद अस्पताल प्रशासन सख्त, खाद्य सामग्री की जांच के लिए डॉक्टरों की टीम गठित.

Jawalamukhi Govt Hospital ban bread supply
ब्रेड सप्लाई पर लगी रोक (Viral)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 5:29 PM IST

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Updated : June 11, 2026 at 5:52 PM IST

2 Min Read
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ज्वालामुखी: कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी सिविल अस्पताल में मरीजों को फफूंदी लगे ब्रेड परोसे जाने का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले में कड़ा संज्ञान लिया है. खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. पवन शर्मा ने बताया कि संबंधित ठेकेदार से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है और जिस सप्लायर से ब्रेड की आपूर्ति की गई थी, उसकी सप्लाई तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए गए हैं.

"ज्वालामुखी सिविल अस्पताल में भविष्य में मरीजों को परोसी जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों की एक जांच टीम गठित की गई है. ये टीम अस्पताल में आने वाले भोजन एवं अन्य खाद्य पदार्थों की जांच और परीक्षण करेगी. भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित होने के बाद ही उन्हें मरीजों को दिया जाएगा." - डॉ. पवन शर्मा, BMO, ज्वालामुखी

डॉ. पवन शर्मा, BMO, ज्वालामुखी (ETV Bharat)

पहले की खाद्य सामग्री आपूर्ति की भी होगी जांच

डॉ. पवन शर्मा ने कहा कि अब तक ठेकेदार द्वारा की गई खाद्य सामग्री की आपूर्ति की भी जांच की जाएगी. यह पता लगाया जाएगा कि कहीं पहले भी मरीजों को खराब या एक्सपायरी खाद्य सामग्री तो नहीं परोसी गई. अगर जांच में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित पक्ष के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. खंड चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है और मरीजों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

क्या है पूरा मामला ?

मंगलवार, 8 जून को ज्वालामुखी अस्पताल में सुबह करीब 8 से 10 मरीज भर्ती थे. इन सभी मरीजों को नाश्ते में ब्रेड दी गई थी. जब मरीजों ने ब्रेड देखी तो उसमें फफूंदी लगी हुई थी. इसके बाद उन्होंने इसे खाने से मना कर दिया और इसकी शिकायत अस्पताल स्टाफ से की. कुछ मरीजों ने खराब ब्रेड के टुकड़े सबूत के तौर पर अपने पास रख लिए. मरीजों और तीमारदारों ने बताया कि अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं और अच्छा भोजन मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह का खाना परोसा जाना स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है.

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Last Updated : June 11, 2026 at 5:52 PM IST

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