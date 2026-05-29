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हिमाचल का बेटा आरिन रनौत इंडियन नेवी में बना अधिकारी, INA एझिमाला से हुए पास आउट

आरिन रनौत ने इंडियन नेवी में अधिकारी बन बढ़ाया हिमाचल प्रदेश का मान, चार साल के कठिन सैन्य प्रशिक्षण के बाद बने अधिकारी.

Indian Navy Officer Arin Ranaut
इंडियन नेवी में अधिकारी बने आरिन रनौत (Arin Ranaut Family)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 2:44 PM IST

3 Min Read
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ज्वालामुखी: हिमाचल के आरिन रनौत ने भारतीय नौसेना में अधिकारी बनकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है. आरिन ने केरल स्थित इंडियन नेवल अकादमी एझिमाला में आयोजित पासिंग आउट परेड में भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में अधिकारी बनकर अपने क्षेत्र, जिला और प्रदेश का नाम रोशन किया है. आरिन रनौत कांगड़ा जिले की तहसील ज्वालामुखी के गांव तपेहड़ के रहने वाले है.

यहां से की प्रारंभिक शिक्षा पूरी

आरिन रनौत का जन्म 18 नवंबर 2003 को हुआ था. उनके पिता सुरेश कुमार रनौत और माता हिमानी हिमाचल प्रदेश पुलिस में सेवारत हैं. आरिन ने अपनी शुरुआती शिक्षा डीएवी स्कूल आलमपुर से प्राप्त की है, जबकि छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा से पूरी की है. बचपन से ही अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और देश सेवा का जज्बा रखने वाले आरिन रनौत ने यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए परीक्षा में उत्तीर्ण होकर देश की प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश किया.

आरिन रनौत के पिता सुरेश कुमार और माता हिमानी ने कहा, "हमारे बेटे ने भारतीय नौसेना में अधिकारी बनकर हमारे साथ साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. बेटे की इस उपलब्धि से हम बहुत खुश हैं."

आरिन रनौत के पिता सुरेश कुमार रनौत के ने बताया कि चार सालों के कठिन सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और अथक परिश्रम के बाद 28 मई 2026 को उन्होंने केरल स्थित इंडियन नेवल अकादमी एझिमाला से सफलतापूर्वक पासिंग आउट किया और भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में अधिकारी के रूप में राष्ट्र सेवा के लिए तैयार हुए. आरिन की ये उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है.

सीएम सुक्खू ने दी बधाई

वहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी आरिन रनौत को बधाई देते हुए पोस्ट किया, "ज्वालामुखी के तपेहड़, भड़ोली निवासी आरिन रनौत जी ने भारतीय नौसेना में अधिकारी बनकर हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है. उनकी यह शानदार उपलब्धि प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा और उत्साह का प्रतीक है. आरिन जी तथा उनके माता-पिता को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं."

ये उपलब्धियां भी की अपने नाम

प्रशिक्षण अवधि के दौरान आरिन रनौत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ड्रिल और अकादमी में "फ्लैग कैडेट" जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की. इसके अलावा उन्हें "टॉर्च" सम्मान भी प्राप्त हुआ, जो उनकी मेहनत, नेतृत्व क्षमता और समर्पण को दर्शाता है. आरिन रनौत की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है. स्थानीय लोगों, शिक्षकों, मित्रों और परिजनों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.

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