JNU पीएचडी प्रवेश परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी, जानिए कैसे कर सकते है आपत्ति दर्ज

JNU पीएचडी कार्यक्रम की कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति 18 दिसंबर तक कर सकेंगे.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (ETV Bharat)
Published : December 17, 2025 at 2:20 PM IST

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पीएचडी कार्यक्रम की कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा (CBT) से संबंधित प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. सिनेमा स्टडीज (स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स) और कोरियन लैंग्वेज (स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज) के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आंसर-की के लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

यह प्रवेश परीक्षा 14 दिसंबर 2025 को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई थी. परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवारों के लिए प्रोविजनल आंसर-की को परीक्षा पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिन्होंने इन दो विषयों की CBT परीक्षा में शामिल हुए थे.

आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा: आंसर-की पर आपत्ति 18 दिसंबर 2025 को शाम 5:59 बजे तक कर सकेंगे. विश्वविद्यालय ने यह भी साफ कर दिया है कि निर्धारित समय-सीमा के बाद मिले किसी भी आपत्ति पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा.

आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया: आपत्तियां केवल परीक्षा पोर्टल पर उम्मीदवार के लॉगिन के माध्यम से ही दर्ज की जा सकती हैं. इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया गया है, जो एडमिशन पोर्टल पर है. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वह आपत्ति दर्ज करते समय प्रश्न संख्या, प्रश्न आईडी और चयनित विकल्प की सावधानीपूर्वक जांच करें. प्रत्येक आपत्ति के साथ उचित तर्क और दस्तावेजी प्रमाण देना अनिवार्य होगा.

शुल्क और शर्तें: प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 250 रुपये का गैर-वापसी योग्य शुल्क निर्धारित किया गया है. यह शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से (QR कोड के जरिए) परीक्षा पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार जमा करना होगा. बिना शुल्क या बिना समर्थन दस्तावेजों के प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा.

संपादक की पसंद

