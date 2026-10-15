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अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड, गृह राज्यमंत्री के 'होनी' वाले बयान पर सियासी बवाल, पायलट ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

जवाहर सिंह बेढम और सचिन पायलट ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत के मामले में गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम के बयान ‘क्या कह सकते हैं, होनी को जो मंजूर है’ ने घटनाक्रम को नया राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ दे दिया है. उधर, भौंडा गांव के क्रेशर पर हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ पथराव करती और कुछ लोग हाथों में लाठी-डंडे लेकर हमला करते नजर आ रहे हैं. घटनास्थल से एफएसएल टीम को कारतूस के दो खाली खोल भी मिले हैं, जो शुरुआती जांच में देशी कट्टे के प्रतीत हो रहे हैं. वहीं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पूर्व विधायक की दिनदहाड़े हत्या को लेकर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पूर्व विधायक ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आमजन का क्या होगा.