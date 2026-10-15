अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड, गृह राज्यमंत्री के 'होनी' वाले बयान पर सियासी बवाल, पायलट ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल
पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की दिनदहाड़े पीट-पीटकर हत्या मामले में सियासत गरमा गई है. सीसीटीवी फुटेज और कारतूस मिलने के बाद जांच तेज.
Published : October 15, 2026 at 8:38 PM IST
भरतपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत के मामले में गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम के बयान ‘क्या कह सकते हैं, होनी को जो मंजूर है’ ने घटनाक्रम को नया राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ दे दिया है. उधर, भौंडा गांव के क्रेशर पर हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ पथराव करती और कुछ लोग हाथों में लाठी-डंडे लेकर हमला करते नजर आ रहे हैं. घटनास्थल से एफएसएल टीम को कारतूस के दो खाली खोल भी मिले हैं, जो शुरुआती जांच में देशी कट्टे के प्रतीत हो रहे हैं. वहीं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पूर्व विधायक की दिनदहाड़े हत्या को लेकर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पूर्व विधायक ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आमजन का क्या होगा.
यह मामला वैर क्षेत्र के भौंडा गांव स्थित एक क्रेशर से जुड़ा है. आरोप है कि 11 अक्टूबर को क्रेशर पर पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना के साथ मारपीट की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें उपचार के लिए जयपुर ले जाया गया, जहां एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के बाद उनकी पत्नी कमलेश भड़ाना ने पुलिस में करीब 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया. पुलिस ने इस मामले में भागमल, सोनी, शेर सिंह, बलदेव और कुंवर सिंह को गिरफ्तार किया है. पांचों आरोपी फिलहाल दो दिन के पुलिस रिमांड पर हैं.
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होनी को जो मंजूर है: गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने गुरुवार को घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है. सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि इस तरह की घटनाएं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. बेढम ने कहा कि इस घटना से सभी आहत हैं. उन्होंने विवाद की पुरानी पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए बताया कि स्थानीय ग्रामीणों और संबंधित पक्षों के बीच दो साल से अधिक समय से मुकदमेबाजी चल रही थी. दोनों पक्षों के बीच एक-दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज होने के कारण लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई थी. गृह राज्यमंत्री के अनुसार, इस विवाद को समाप्त कराने के लिए बीच में पंचायतें भी हुईं. लोगों ने आपसी समझाइश के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद विवाद खत्म नहीं हो सका और आखिरकार ऐसी दुखद घटना हो गई. बेढम ने कहा, "क्या कह सकते हैं, होनी को जो मंजूर है."
पायलट ने उठाए कानून-व्यवस्था पर सवाल: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, उसे देखकर उन्हें बड़ा दुख होता है, जब एक पूर्व विधायक की दिनदहाड़े हत्या हो जा रही है, तो आमजन की सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. पायलट ने कहा कि पुलिस पूरी तरह फेल हो चुकी है और प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है. उन्होंने कहा कि जब एक पूर्व विधायक, जो खुद कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, सुरक्षित नहीं रह सके तो गरीब और असहाय लोगों का प्रदेश में क्या हाल होगा.
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वायरल सीसीटीवी में पथराव, लाठी-डंडों से हमला: भौंडा गांव की घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें भीड़ पथराव करती नजर आ रही है. फुटेज में कुछ लोग हाथों में लाठी-डंडे लेकर हमला करते दिखाई दे रहे हैं. इस दृश्य के सामने आने के बाद घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.
एफएसएल को मिले कारतूस के दो खाली खोल: घटनास्थल की जांच के दौरान एफएसएल टीम को कारतूस के दो खाली खोल मिले हैं. प्रारंभिक जांच में ये खोल देशी कट्टे के प्रतीत हो रहे हैं. यह तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व विधायक की पत्नी कमलेश भड़ाना ने भी पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में फायरिंग के आरोप लगाए थे. कारतूस के खोल मिलने से घटनास्थल पर गोली चलने के दावों की जांच को एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है. हालांकि, इन खोलों की प्रकृति, उनसे जुड़ी परिस्थितियों और फायरिंग के घटनाक्रम की अंतिम पुष्टि पुलिस जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही होगी.
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