ETV Bharat / state

बीजेपी सरकार के 2 साल: मंत्री बेढम बोले,' प्रदेश में हुआ चहुंमुखी विकास, अपराध में आई कमी'

बेढम ने कहा कि कांग्रेस शासन में परीक्षाओं के लगभग सभी पेपर लीक होते थे. लेकिन भाजपा सरकार में नकल माफियाओं पर नकेल कसी है.

Minister Jawahar Singh Bedham
मंत्री जवाहर सिंह बेढम (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 11, 2025 at 5:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार के शासनकाल को 2 साल पूरा होने पर राज्य सरकार के राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि इस दौरान चहुंमुखी विकास हुआ है. किसान, महिला, आम व्यक्ति को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिला है.

मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है. सूर्याघर मुक्त बिजली योजना के तहत 1.09 लाख से अधिक रूफ टॉप सोलर स्थापित किए गए हैं. पीएम कुसुम योजना को बीते दो वर्षों में राज्य सरकार ने मजबूत इच्छा शक्ति के साथ धरातल पर गति दी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से हर क्षेत्र में बेहतर काम किये जा रहे हैं.

बेढम ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें: भाजपा सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के विरोध में कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन, कांग्रेसी बोले-बीजेपी के दावे हुए फेल

मरुधरा में नवीन जल क्रांति का आगाज: मंत्री ने कहा राज्य में जल प्रबंधन की दिशा में रामजल सेतु लिंक परियोजना एक ऐतिहासिक कदम साबित होने जा रहा है. इसके तहत 26000 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं. इससे भविष्य में राज्य सिंचाई और पेयजल की समस्या खत्म हो जाएगी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय योजना जल जीवन मिशन ने प्रदेश के लाखों परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया है. गत 2 साल में 13 लाख से अधिक घरों में पाइपलाइन से पीने के पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं.

पढ़ें: राठौड़ बोले, 'बीजेपी ने किए शानदार काम, कांग्रेस दो साल में सरकार के खिलाफ कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं कर पाई'

आयुष्मान योजना का मिल रहा लाभ: मंत्री ने बताया कि राजस्थान प्रदेश में स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा तेजी से बड़ा है. इस योजना से मात्र दो वर्षों में 30.68 लाख से अधिक मरीजों को 6000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है. मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से देश भर के किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक कदम आगे बढ़कर इस सहायता में इजाफा किया है. किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश के 76.18 लाख किसानों को सिर्फ 2 साल में 8359 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है.

पढ़ें: बोले पूर्व सीएम गहलोत- जनहित के काम रोककर सरकार आपराधिक लापरवाही बरत रही

इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 219 हुई है, जिसकी स्वीकृति राशि 82.3 लाख रुपए है. जिले में 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर के द्वारा हजारों मरीज लाभान्वित हो रहे हैं. लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 3620 महिलाएं 100000 रुपए से अधिक की वार्षिक आमदनी कर रही हैं. महिलाओं को रोजगार देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को 7788.27 रुपए का बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया है. 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के अंतर्गत जिले के 6 राजकीय छात्रावासों में 'बेटी पुस्तकालय' की स्थापना की गई है, जिससे बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है.

'प्रदेश में अपराध में आई गिरावट': मंत्री ने कहा कि राजस्थान प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही अपराध में भारी गिरावट देखने को मिली है. महिला दलित उत्पीड़न के मामलों में भारी कमी आई है. इसके अलावा दुष्कर्म के मुकदमों में भी कमी देखने को मिली है. राजस्थान सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस के शासन में परीक्षाओं के लगभग सभी पेपर लीक होते थे. लेकिन मुख्यमंत्री भजन भजनलाल शर्मा ने नकल माफियाओं पर नकेल कसी है. नकल माफियाओं को राजस्थान सरकार ने नेस्तनाबूद किया है.

TAGGED:

JAWAHAR SINGH BEDHAM ON ACHIEVEMENT
BEDHAM ON BJP DEVELOPMENT WORK
BEDHAM PRAISED BJP GOVT WORKS
BEDHAM ON BJP GOVT SCHEMES
2 YEARS OF BJP RULE IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.