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इलाहाबाद हाईकोर्ट से करवरिया बंधुओं को झटका, जवाहर पंडित हत्याकांड में जमानत अर्जी खारिज

जवाहर पंडित मर्डर केस: 30 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, हाईकोर्ट ने जमानत खारिज की. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल दूसरी जमानत अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि अपीलें दो साल से अधिक समय से लंबित रहने का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता. अदालत लगातार अपीलों की सुनवाई के लिए वकीलों से बहस करने को कहती रही, लेकिन वे हर बार केवल अल्पकालिक जमानत की मांग पर ही जोर देते रहे.