इलाहाबाद हाईकोर्ट से करवरिया बंधुओं को झटका, जवाहर पंडित हत्याकांड में जमानत अर्जी खारिज
उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और उनके भाई की दूसरी जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 9:17 PM IST
प्रयागराज: जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल दूसरी जमानत अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि अपीलें दो साल से अधिक समय से लंबित रहने का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता. अदालत लगातार अपीलों की सुनवाई के लिए वकीलों से बहस करने को कहती रही, लेकिन वे हर बार केवल अल्पकालिक जमानत की मांग पर ही जोर देते रहे.
बार-बार सुनवाई टालने पर कोर्ट नाराज: अदालत ने अपराध की गंभीरता और अपील की सुनवाई से बचने के आचरण को देखते हुए सजा की अवधि के आधार पर भी जमानत देने से इनकार कर दिया. यह कड़ा आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने सुनाया. यह अर्जी कपिल मुनि करवरिया और सूर्यभान करवरिया की तरफ से दाखिल की गई थी. इससे पहले 9 मई 2023 को भी उनकी पहली जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी.
गुण-दोष पर बहस न करने की रणनीति पड़ी भारी: अदालत ने टिप्पणी की कि पहली अर्जी खारिज होने के बाद से ही वकीलों से केस के गुण-दोष पर बहस करने का अनुरोध किया जा रहा था. मामला कई बार सूचीबद्ध हुआ, लेकिन हर बार बहस टालकर सिर्फ जमानत की मांग रखी गई. सुनवाई वाले दिन भी वकीलों ने मुख्य अपील पर बहस करने के बजाय किसी अगली तारीख की मांग कर दी. इसलिए अपीलों की सुनवाई न हो पाने का बहाना बनाकर अब जमानत मांगना बिल्कुल भी उचित नहीं है.
30 अक्टूबर को होगी अगली अंतिम सुनवाई: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत खारिज होने का असर धारा 391 के तहत दाखिल अर्जी पर नहीं पड़ेगा, जिस पर मुख्य सुनवाई के समय विचार होगा. इसके साथ ही अदालत ने केस से जुड़ी पूरी फाइल और दस्तावेजों को अभिलेख प्रबंधन प्रणाली पर तुरंत अपलोड करने का निर्देश दिया. अब इस पूरे मामले की अंतिम और निर्णायक सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की गई है. तब तक आरोपियों को जेल में ही रहना पड़ेगा.
यह भी पढ़ें- काशी में भारत-जापान की दोस्ती को मिली नई पहचान, सीएम योगी और अकी आबे ने किया 'आबे मेमोरियल कॉरिडोर' का लोकार्पण