धमतरी : जिले से 80 बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में चयनित, देखिये सूची
नवोदय विद्यालय में सरकारी स्कूलों के छात्रों का ज्यादा संख्या में चयन शिक्षा व्यवस्था के लिए सकारात्मक उपलब्धि माना जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 20, 2026 at 9:19 AM IST
धमतरी: जिले के लिए गर्व की खबर सामने आई है. सत्र 2026-27 में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए आयोजित जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के परिणाम 17 मार्च को घोषित किए गए. खास बात है कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा में धमतरी जिले के कुल 80 छात्रों ने सफलता हासिल की है. उनका चयन जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हुआ है.
धमतरी के शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले 55 बच्चों का जेएनवी में चयन
जिला शिक्षा विभाग ने गुरुवार को नवोदय विद्यालय में चयन की सूची जारी की. सूची के अनुसार चयनित विद्यार्थियों में 55 छात्र-छात्राएं शासकीय विद्यालयों से और 25 विद्यार्थी अशासकीय विद्यालयों से हैं. शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों का ज्यादा संख्या में चयन जिले की शिक्षा व्यवस्था के लिए सकारात्मक उपलब्धि माना जा रहा है.
धमतरी जिले में विकासखंडवार चयन
- नगरी विकासखंड से सर्वाधिक 27 विद्यार्थी चयनित, 25 सरकारी स्कूल से 2 प्राइवेट स्कूल के बच्चे
- कुरूद विकासखंड से 22 बच्चों का चयन, 17 गवर्नमेंट स्कूल, 5 प्राइवेट स्कूल के बच्चे
- मगरलोड से 20 बच्चों का चयन, 6 सरकारी स्कूल, 14 प्राइवेट स्कूल के बच्चे
- धमतरी विकासखंड से 11 विद्यार्थियों का सलेक्शन, 7 सरकारी स्कूल, 4 निजी स्कूल के बच्चे
जिला शिक्षा विभाग की ओर से चयनित विद्यार्थियों की आधिकारिक सूची जारी कर दी गई है. विद्यार्थियों की इस सफलता पर शिक्षकों, अभिभावकों एवं शिक्षा अधिकारियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी चयनित बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन को ग्रामीण एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं आवासीय शिक्षा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है.