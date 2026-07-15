जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिले का सुनहरा मौका, 31 जुलाई तक करें आवेदन, 28 नवंबर को होगी परीक्षा
फरीदाबाद में JNVST-2027 के आवेदन 31 जुलाई तक खुले हैं. परीक्षा 28 नवंबर को होगी. डीसी ने समय पर आवेदन की अपील की है.
Published : July 15, 2026 at 10:47 AM IST
फरीदाबाद:देशभर के मेधावी विद्यार्थियों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST)-2027 के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं. फरीदाबाद के उपायुक्त आयुष सिन्हा ने अभिभावकों और विद्यार्थियों से 31 जुलाई 2026 तक आवेदन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी परेशानी से बचा जा सके.
"समय रहते करें आवेदन": उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा, "इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थी अंतिम तिथि का इंतजार न करें. समय रहते आवेदन पूरा करें ताकि किसी तकनीकी समस्या के कारण आवेदन से वंचित न रहना पड़े. जवाहर नवोदय विद्यालय समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत संचालित देश की प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय प्रणाली है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 12 तक पूरी तरह निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है."
पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास का अवसर: डीसी ने बताया कि, "नवोदय विद्यालयों में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ खेल, विज्ञान, तकनीक, सांस्कृतिक गतिविधियों और व्यक्तित्व विकास के लिए भी बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं. यही कारण है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी इस परीक्षा के माध्यम से प्रवेश पाने का प्रयास करते हैं."
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज: विद्यार्थी एवं अभिभावक नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट www.navodaya.gov.in तथा https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/ पर जाकर जाएं फिर JNVST Class 6 Registration" लिंक पर क्लिक करें उसके बाद अपना पंजीकरण (Registration) करें और आवेदन फॉर्म भरें. मांगे गए आवश्यक दस्तावेज (छात्र का फोटो, हस्ताक्षर, माता-पिता के हस्ताक्षर और स्कूल द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र) अपलोड करें फिर फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.
पात्रता की शर्तों का रखना होगा ध्यान: आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय समिति की सभी पात्रता शर्तों का पालन करना होगा. अभ्यर्थी ने पहले किसी भी सत्र में JNVST परीक्षा नहीं दी हो. वह 31 जुलाई 2026 तक कक्षा-4 से प्रोन्नत होकर किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित रूप से कक्षा-5 में अध्ययनरत होना चाहिए. अभ्यर्थी अपने निवास जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए ही आवेदन कर सकेगा. आधार कार्ड या निर्धारित वैध दस्तावेज भी आवश्यक होंगे.
28 नवंबर को होगी परीक्षा, प्रचार-प्रसार के निर्देश: जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा-2027 का आयोजन 28 नवंबर 2026 को किया जाएगा. परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को कक्षा-6 में प्रवेश मिलेगा. इस संबंध में डीसी आयुष सिन्हा ने कहा कि, "सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि योजना की जानकारी जिले के प्रत्येक पात्र विद्यार्थी तक पहुंचे, विशेषकर ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में." उन्होंने शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों को सभी सरकारी विद्यालयों एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं.
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