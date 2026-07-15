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जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिले का सुनहरा मौका, 31 जुलाई तक करें आवेदन, 28 नवंबर को होगी परीक्षा

फरीदाबाद:देशभर के मेधावी विद्यार्थियों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST)-2027 के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं. फरीदाबाद के उपायुक्त आयुष सिन्हा ने अभिभावकों और विद्यार्थियों से 31 जुलाई 2026 तक आवेदन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी परेशानी से बचा जा सके.

"समय रहते करें आवेदन": उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा, "इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थी अंतिम तिथि का इंतजार न करें. समय रहते आवेदन पूरा करें ताकि किसी तकनीकी समस्या के कारण आवेदन से वंचित न रहना पड़े. जवाहर नवोदय विद्यालय समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत संचालित देश की प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय प्रणाली है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 12 तक पूरी तरह निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है."

पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास का अवसर: डीसी ने बताया कि, "नवोदय विद्यालयों में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ खेल, विज्ञान, तकनीक, सांस्कृतिक गतिविधियों और व्यक्तित्व विकास के लिए भी बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं. यही कारण है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी इस परीक्षा के माध्यम से प्रवेश पाने का प्रयास करते हैं."

आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज: विद्यार्थी एवं अभिभावक नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट www.navodaya.gov.in तथा https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/ पर जाकर जाएं फिर JNVST Class 6 Registration" लिंक पर क्लिक करें उसके बाद अपना पंजीकरण (Registration) करें और आवेदन फॉर्म भरें. मांगे गए आवश्यक दस्तावेज (छात्र का फोटो, हस्ताक्षर, माता-पिता के हस्ताक्षर और स्कूल द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र) अपलोड करें फिर फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.