ETV Bharat / state

अर्जुन अवार्डी अन्नू रानी और किक बॉक्सर साहिल की शादी में हर्ष फायरिंग; मेरठ में दर्ज हुआ केस

अर्जुन अवार्डी अन्नू रानी और किक बॉक्सर साहिल ने की शादी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट और अर्जुन अवार्डी अन्नू रानी ने नेशनल चैंपियन किक बॉक्सर साहिल भारद्वाज के साथ शादी की. मेरठ के बहादुरपुर गांव से निकलकर जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल तक का सफर तय करने वाली अन्नू रानी ने हरियाणा के रोहतक निवासी किक बॉक्सर साहिल के साथ मेरठ के एक रिसॉर्ट में सात फेरे लिए. इस दौरान दोनों ने हर्ष फायरिंग करके शादी का जश्न मनाया. हालांकि, हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया. मेरठ पुलिस ने अब हर्ष फायरिंग को लेकर एक्शन लेना शुरू कर दिया है. हर्ष फायरिंग के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है. एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की गई है. सरधना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. वीडियो में जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी. हथियारों के लाइसेंस किन लोगों के नाम है, यह भी चिन्हित किया जा रहा है. अन्नू रानी और साहिल भारद्वाज की हुई शादी. (Photo Credit: ETV Bharat) दूल्हा-दुल्हन ने की हर्ष फायरिंग: अन्नू रानी और साहिल भारद्वाज ने शादी के स्टेज पर ही हर्ष फायरिंग की. साहिल ने दुनाली बंदूक से फायर किया. इसका वीडियो भी सामने आया है. शादी समारोह में जब अन्नू और साहिल ने एक- दूसरे को जयमाला पहनाई तो वहां मौजूद लोगों ने पुष्पवर्षा की. जयमाला के बाद शादी की बाकी रस्में निभाई गईं. अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी अन्नू और रोहतक निवासी साहिल की शादी धूमधाम से संपन्न हुई.