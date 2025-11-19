अर्जुन अवार्डी अन्नू रानी और किक बॉक्सर साहिल की शादी में हर्ष फायरिंग; मेरठ में दर्ज हुआ केस
मेरठ की रहने वाली गोल्ड मेडलिस्ट अन्नू रानी और रोहतक के रहने वाले साहिल भारद्वाज ने मेरठ के एक रिसॉर्ट में शादी की.
मेरठ: जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट और अर्जुन अवार्डी अन्नू रानी ने नेशनल चैंपियन किक बॉक्सर साहिल भारद्वाज के साथ शादी की. मेरठ के बहादुरपुर गांव से निकलकर जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल तक का सफर तय करने वाली अन्नू रानी ने हरियाणा के रोहतक निवासी किक बॉक्सर साहिल के साथ मेरठ के एक रिसॉर्ट में सात फेरे लिए. इस दौरान दोनों ने हर्ष फायरिंग करके शादी का जश्न मनाया.
हालांकि, हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया. मेरठ पुलिस ने अब हर्ष फायरिंग को लेकर एक्शन लेना शुरू कर दिया है. हर्ष फायरिंग के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है.
एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की गई है. सरधना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. वीडियो में जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी. हथियारों के लाइसेंस किन लोगों के नाम है, यह भी चिन्हित किया जा रहा है.
दूल्हा-दुल्हन ने की हर्ष फायरिंग: अन्नू रानी और साहिल भारद्वाज ने शादी के स्टेज पर ही हर्ष फायरिंग की. साहिल ने दुनाली बंदूक से फायर किया. इसका वीडियो भी सामने आया है. शादी समारोह में जब अन्नू और साहिल ने एक- दूसरे को जयमाला पहनाई तो वहां मौजूद लोगों ने पुष्पवर्षा की. जयमाला के बाद शादी की बाकी रस्में निभाई गईं. अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी अन्नू और रोहतक निवासी साहिल की शादी धूमधाम से संपन्न हुई.
मर्सिडीज कार से पहुंचा दूल्हा: अन्नू से शादी करने वाले दूल्हा साहिल मर्सिडीज कार से रिसोर्ट पहुंचेय वहां अन्नू के परिवार वालों ने बारात का स्वागत किया. अन्नू के भाई उपेंद्र ने कहा कि उनकी बहन ने देश में अपनी अलग पहचान बनाई है. बहन की शादी पर वह भावुक हैं.
मंडप में प्रवेश करने पर अन्नू के परिवार की महिलाओं और युवतियों ने मंगलगीत गाकर उन्हें आमंत्रित किया. इस दौरान दोनों के परिवार के सदस्यों, रिश्तेदार और शादी समारोह में शामिल हुए उनके दोस्तों ने ढोल-नगाड़े और डीजे की धुनों पर जमकर डांस भी किया.
कौन हैं अन्नू रानी: 2019 विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी हैं. इसके बाद अन्नू ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीता. एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की शीर्ष जेवलिन थ्रोअर्स बन गईं.
कौन हैं साहिल भारद्वाज: अन्नू के पति साहिल भारद्वाज हरियाणा के रोहतक जिले में सांपला गांव के मूल निवासी हैं. वह बेहतरीन किक बॉक्सर हैं. उन्होंने 2018 में कोलकाता नेशनल किक बॉक्सिंग में गोल्ड जीता. 2021 में गोवा में नेशनल गोल्ड मेडल जीता था. वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो बार प्रतिभाग कर चुके हैं.
सर्बिया वर्ल्ड किक बॉक्सिंग में गोल्ड जीत चुके हैं. साहिल चार बार के नेशनल मेडलिस्ट रहे हैं. साहिल ने जुलाई 2025 छत्तीसगढ़ में ब्रांज मेडल जीता था. उनके भाई उपेंद्र चौधरी ने बताया कि शादी में अन्नू की कई दोस्त भी शामिल हुईं. बागपत से सांसद राजकुमार सांगवान, मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी समेत और भी कई जनप्रतिनिधि शादी में मौजूद रहे.
