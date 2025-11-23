ETV Bharat / state

जौनसार बावर में हिरण नृत्य के साथ बूढ़ी दीवाली का समापन, देर रात तक झूमते रहे ग्रामीण

विकासनगर: जौनसार बावर में हाथी, हिरण नृत्य के साथ बूढ़ी दीवाली का समापन हो गया है. पांच दिवसीय दीवाली में गांव के पंचायती आगंन लोक गीतों और नृत्य से गुलजार रहे. नौकरी पेशा लोगों ने भी अपने पैतृक गांव आकार दीवाली का जश्न मनाया. बूढ़ी दीवाली के समापन के बाद लोग वापस अपने काम पर लौट जाएंगे.

देहरादून जिले के जौनसार बावर में देश की दीवाली के ठीक एक महीने बाद बूढ़ी पर्वतीय दीवाली मनाने की परम्परा सदियों से चली आ रही है. पांच दिवसीय बूढ़ी दीवाली मनाने नौकरी पेशा लोग भी अपने पैतृक गांव आकर अपने इस पर्व मे शिरकत कर जश्न मनाया. पांच दिनों तक चलने वाली दीवाली के पहले दिन छोटी होलियात और अमावस्या को बड़ी होलियात भीमल की पतली लकडियों की मशालें जलाकर इष्ट देवता को याद करते हुए सभी ग्रामीण पंचायती आगंन मे एकत्र होकर वाध्य यंत्रों की थाप पर पक्ति वार मशालें जलाते हैं. साथ ही सभी पारम्परिक लोक गीतों की धुनों पर वापस आंगन में आकर सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं. उसके बाद भीरुड़ी पर्व मनाया जाता है. जिसमें गांव का स्याणा (मुखिया) पंचायती आगंन में एकत्र हुए ग्रामीणों को ऊंचे स्थान से अखरोट बिखेरता है. जिसे सभी ग्रामीण प्रसाद के रूप मे ग्रहण करते हैं.

जौनसार बावर बूढ़ी दीवाली (ETV Bharat)

चिवड़ा और अखरोट को पहले अपने ईष्ट देवता को चढ़ाते हैं. उसके बाद रात और दिन में पंचायती आंगन में हास्य कलाकारों की धूम रहती है. जिससे गांव के ग्रामीणों का मनोरंजन होता है. दीवाली के पांचवें दिन कहीं काठ का हाथी तो कहीं हिरण नृत्य के साथ ही दीवाली का समापन हो जाता है. जौनसार के कोरूवा गांव में रविवार को जौनसारी वेश भूषा मे महिलाओं और पुरूषों हारूल,तांदी ,झैंता नृत्य किया. उसके बाद हिरण नृत्य का आयोजन किया गया. इस दौरान काफी संख्या मे ग्रामीण मौजूद रहे. दीवाली के विभिन्न आयोजन का लुत्फ उठाया.