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बारिश के कारण जौनसार बावर की लाइफ लाइन प्रभावित, चमोली में भी कई जगह लैंडस्लाइड

विकासनगर/ थराली: देर रात से हो रही भारी बारिश से जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया है. बारिश के चलते जौनसार बावर की लाइफ लाइन कालसी चकराता मोटर मार्ग जजरेड सहित जगह जगह बंद हो गया है. जिस कारण से वाहनों की आवाजाही में ब्रेक लग गया. एक कार इस मोटर मार्ग पर टोंस मोड के समीप पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आने से एक कार मलबे और बरसाती पानी मे बुरी तरह फंस गई.

लोनिवि सहिया की सहायक अभियंता राधिका शर्मा ने बताया सुबह एक बार बंद मोटर मार्ग को यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया. भारी बारिश से जजरेड और टोंस मोड के समीप मोटर मार्ग बंद हो गया है. दो मशीनें मार्ग खोलने के लिए लगाई गई हैं. मोटर मार्ग मे एक कार मलबे में फंस गई है. एसडीएम कालसी को इसकी सूचना दी गई है. थाना कालसी की पुलिस टीम मौके पर तैनात है.

मानसून के दौरान चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच जहां कई राज्य मार्ग और ग्रामीण सड़कें बार-बार बंद हो रही हैं, वहीं सिमली-ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीमा सड़क संगठन (BRO) की सक्रिय व्यवस्था यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है. संवेदनशील स्थानों पर पहले से मशीनें तैनात होने के कारण भूस्खलन या मलबा आने के तुरंत बाद मार्ग खोलने का काम शुरू कर दिया जाता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात लंबे समय तक प्रभावित नहीं होता.

मंगलवार को भी लगातार बारिश के चलते मोड़ा-छीड़ा के पास भारी मलबा और पत्थर आने से राष्ट्रीय राजमार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया था. सूचना मिलते ही BRO की टीम मौके पर पहुंची. जेसीबी तथा पोकलेन मशीनों की मदद से मलबा हटाकर मार्ग को शीघ्र ही यातायात के लिए सुचारु कर दिया.