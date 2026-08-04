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बारिश के कारण जौनसार बावर की लाइफ लाइन प्रभावित, चमोली में भी कई जगह लैंडस्लाइड

बारिश के कारण उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं. जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

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उत्तराखंड में बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 4, 2026 at 4:26 PM IST

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विकासनगर/ थराली: देर रात से हो रही भारी बारिश से जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया है. बारिश के चलते जौनसार बावर की लाइफ लाइन कालसी चकराता मोटर मार्ग जजरेड सहित जगह जगह बंद हो गया है. जिस कारण से वाहनों की आवाजाही में ब्रेक लग गया. एक कार इस मोटर मार्ग पर टोंस मोड के समीप पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आने से एक कार मलबे और बरसाती पानी मे बुरी तरह फंस गई.

लोनिवि सहिया की सहायक अभियंता राधिका शर्मा ने बताया सुबह एक बार बंद मोटर मार्ग को यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया. भारी बारिश से जजरेड और टोंस मोड के समीप मोटर मार्ग बंद हो गया है. दो मशीनें मार्ग खोलने के लिए लगाई गई हैं. मोटर मार्ग मे एक कार मलबे में फंस गई है. एसडीएम कालसी को इसकी सूचना दी गई है. थाना कालसी की पुलिस टीम मौके पर तैनात है.

मानसून के दौरान चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच जहां कई राज्य मार्ग और ग्रामीण सड़कें बार-बार बंद हो रही हैं, वहीं सिमली-ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीमा सड़क संगठन (BRO) की सक्रिय व्यवस्था यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है. संवेदनशील स्थानों पर पहले से मशीनें तैनात होने के कारण भूस्खलन या मलबा आने के तुरंत बाद मार्ग खोलने का काम शुरू कर दिया जाता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात लंबे समय तक प्रभावित नहीं होता.

मंगलवार को भी लगातार बारिश के चलते मोड़ा-छीड़ा के पास भारी मलबा और पत्थर आने से राष्ट्रीय राजमार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया था. सूचना मिलते ही BRO की टीम मौके पर पहुंची. जेसीबी तथा पोकलेन मशीनों की मदद से मलबा हटाकर मार्ग को शीघ्र ही यातायात के लिए सुचारु कर दिया.

इसी तरह नारायणबगड़ बाजार में भारी बारिश के कारण जलभराव और मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन प्रभावित होने लगा था. BRO की टीम तत्काल मशीनों के साथ मौके पर पहुंची. मलबा हटा कर हाइवे को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया. इससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को अधिक देर तक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा.

BRO के सहायक अभियंता जस्सू सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार मानसून शुरू होने से पहले ही सिमली-ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी भूस्खलन संभावित स्थलों का चिन्हीकरण कर वहां जेसीबी और पोकलेन मशीनों की तैनाती की गई हैं. उन्होंने कहा जैसे ही किसी स्थान पर मलबा आने या सड़क बंद होने की सूचना मिलती है, मशीनें तत्काल काम शुरू कर देती हैं. प्राथमिकता यह रहती है कि मार्ग को कम से कम समय में यातायात के लिए खोल दिया जाए ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

मानसून के दौरान BRO की यह रणनीति प्रभावी साबित हो रही है. मशीनों की अग्रिम तैनाती और त्वरित कार्रवाई के कारण सिमली-ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात अन्य मार्गों की तुलना में अपेक्षाकृत सामान्य बना हुआ है. स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि समय पर मलबा हटाए जाने से लंबा जाम नहीं लग रहा है. आवश्यक सेवाओं की आवाजाही भी निर्बाध बनी हुई है.

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