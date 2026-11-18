जौनपुर: पानी गिराने के गड्ढे के विवाद में भतीजे ने चाची समेत 9 लोगों को स्कॉर्पियो से कुचला, दो की मौत
जौनपुर के गौराबादशाहपुर में गड्ढे के विवाद को लेकर भतीजे ने अपनी ही चाची समेत 9 लोगों को स्कॉर्पियो से कुचल दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 9:16 PM IST
जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में स्थित चक मुस्तफाबाद गांव में बुधवार सुबह जमीन के एक छोटे से गड्ढे को लेकर दो भाइयों के परिवारों में ऐसा खूनी संघर्ष हुआ कि पूरा गांव दहल गया. गुस्से में बेकाबू हुए एक भतीजे ने तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से अपनी ही चाची और चचेरे भाई समेत कुल 9 लोगों को बुरी तरह कुचल दिया.
इस दिल दहला देने वाले हादसे में चाची और एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई और दो सगे भाइयों के परिवारों के बीच का यह मामूली विवाद एक बड़ी त्रासदी में बदल गया.
पानी गिराने के गड्ढे को लेकर सुलग रही थी रंजिश: ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, गांव के रहने वाले नरेंद्र यादव और उसके छोटे भाई मनोज यादव के बीच घर के बगल बने एक गड्ढे को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था. मनोज का परिवार उस गड्ढे में अपने घर का गंदा पानी गिराना चाहता था, जबकि बड़े भाई नरेंद्र का परिवार इस बात का लगातार विरोध कर रहा था और मंगलवार शाम को भी इसी बात पर दोनों पक्षों में तीखी कहासुनी हुई थी.
इसके बाद बुधवार सुबह करीब 8 बजे जब मनोज की पत्नी इंदू देवी (40 वर्ष) उस गड्ढे को खोदने के लिए पहुंचीं तो नरेंद्र के परिवार ने फिर से विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के करीब 12 से 15 लोग आमने-सामने आ गए और इसी बीच नरेंद्र का बेटा राम यादव (25 वर्ष) अपनी स्कॉर्पियो लेकर बेहद तेज रफ्तार में आया और सामने खड़े मनोज के परिवार पर गाड़ी चढ़ा दी.
दो की मौत और सात गंभीर रूप से घायल: लोगों को कुचलने के बाद तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पास ही लगे एक बिजली के खंभे से जोरदार तरीके से टकराकर पलट गई. इस भीषण हादसे में मनोज की पत्नी इंदू देवी और भतीजे अमित यादव (20 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया. वहीं इस वारादात में मनोज यादव, विलेश यादव, राजनाथ यादव, राजकुमार, साहब लाल, सनी यादव और किशन यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से किशन की हालत बेहद नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया है.
आरोपी राम यादव पुलिस हिरासत में: इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और आला अधिकारी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए. जौनपुर के एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी राम यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस इस बात की बारीकी से जांच कर रही है कि आरोपी ने रंजिश के चलते जानबूझकर परिवार के लोगों पर गाड़ी चढ़ाई थी या फिर तेज रफ्तार के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी. फिलहाल गांव में व्याप्त तनावपूर्ण स्थिति और किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
यह भी पढ़ें- CM योगी के 'गढ़' में गरजे अखिलेश यादव- बनारस की तरह यहां भी आएगा डबल जीरो