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जौनपुर: पानी गिराने के गड्ढे के विवाद में भतीजे ने चाची समेत 9 लोगों को स्कॉर्पियो से कुचला, दो की मौत

गांव में भारी पुलिस बल तैनात. ( Photo Credit: ETV Bharat )

जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में स्थित चक मुस्तफाबाद गांव में बुधवार सुबह जमीन के एक छोटे से गड्ढे को लेकर दो भाइयों के परिवारों में ऐसा खूनी संघर्ष हुआ कि पूरा गांव दहल गया. गुस्से में बेकाबू हुए एक भतीजे ने तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से अपनी ही चाची और चचेरे भाई समेत कुल 9 लोगों को बुरी तरह कुचल दिया.

इस दिल दहला देने वाले हादसे में चाची और एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई और दो सगे भाइयों के परिवारों के बीच का यह मामूली विवाद एक बड़ी त्रासदी में बदल गया.

खंभे से टकराकर पलटी अनियंत्रित गाड़ी. (Video Credit: ETV Bharat) पानी गिराने के गड्ढे को लेकर सुलग रही थी रंजिश: ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, गांव के रहने वाले नरेंद्र यादव और उसके छोटे भाई मनोज यादव के बीच घर के बगल बने एक गड्ढे को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था. मनोज का परिवार उस गड्ढे में अपने घर का गंदा पानी गिराना चाहता था, जबकि बड़े भाई नरेंद्र का परिवार इस बात का लगातार विरोध कर रहा था और मंगलवार शाम को भी इसी बात पर दोनों पक्षों में तीखी कहासुनी हुई थी. इसके बाद बुधवार सुबह करीब 8 बजे जब मनोज की पत्नी इंदू देवी (40 वर्ष) उस गड्ढे को खोदने के लिए पहुंचीं तो नरेंद्र के परिवार ने फिर से विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के करीब 12 से 15 लोग आमने-सामने आ गए और इसी बीच नरेंद्र का बेटा राम यादव (25 वर्ष) अपनी स्कॉर्पियो लेकर बेहद तेज रफ्तार में आया और सामने खड़े मनोज के परिवार पर गाड़ी चढ़ा दी.