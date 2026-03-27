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जौनपुर में हत्यारोपी का Murder; एक किलोमीटर तक घसीटा शव, एनकाउंटर में दो आरोपी गिरफ्तार

जौनपुर : जलालपुर थाना क्षेत्र के मडियाहू सिरकोनी गांव में बुधवार को कानून व्यवस्था को ताख पर रख कर हत्या की जघन्य वारदात हुई. यहां जमानत पर बाहर घूम रहे एक हत्यारोपी की कुछ लोगों ने हत्या कर दी और उसका शव करीब एक किलोमीटर तक घसीट कर ले जाने के बाद गांव के बाहर फेंक दिया. इस दुर्दांत वारदात का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान दो बदमाशों के गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के पैर में गोली लगी है. एतहतियात के तौर पर गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

एसपी जौनपुर कुंवर अनुपम सिंह के मुताबिक संघईपुर गांव का रहने वाला आशीष बुधवार को अपने ननिहाल मडियाहू के सिरकोनी पहुंचा था. बुधवार शाम वह शराब की दुकान पर गया था, जहां कुछ लोगों ने उसे दौड़ा कर चाकू से हमला करके हत्या कर दी. हत्या के बाद उसका शव घसीट कर गांव से बाहर करीब एक किलोमीटर दूर खेतों में फेंक दिया. सूचना मिलने पर पुलिस टीम पहुंची थी. वारदात का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया. वीडियो में कुछ लोग शव को घसीटते हुए ले जाते नजर आ रहे हैं. प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था.

प्रारंभिक पड़ताल में पता चला कि आशीष उर्फ चिघड़ू हत्यारोपी था. कुछ लोगों से रंजिश की बात भी सामने आई. इसके बाद आशीष के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गईं. पड़ताल के दौरान सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों की पहचान की गई. इसमें धनंजय चौहान उर्फ नंदू पुत्र मनोज चौहान, अविनाश चौहान पुत्र राजेश चौहान, आदर्श चौहान पुत्र संजय चौहान निवासीगण ग्राम संघईपुर, थाना जलालपुर, जौनपुर एवं भोले चौहान पुत्र अज्ञात, निवासी ग्राम हीरापुर, थाना जलालपुर, जौनपुर के नाम प्रकाश में आए. इसके बाद मुखबिर से आरोपियों के लोकेशन की सूचना के आधार पर 26 मार्च की रात जलालपुर, चंदवक, केराकत, जाफराबाद थानों और एसओजी की संयुक्त टीम ने ग्राम ओईना के पास नाकेबंदी की गई.