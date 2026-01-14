ETV Bharat / state

कातिल चाइनीज मांझा; बाइक से हॉस्पिटल जाते समय डॉक्टर का कटा गला, तड़प तड़प कर मौत

चार भाइयों में सबसे छोटे थे समीर, पिता ने कहा घर का सहारा था बेटा.

Photo Credit; Jaunpur Police
डॉ. समीर हाशमी (फाइल फोटो) (Photo Credit; Jaunpur Police)
Published : January 14, 2026 at 5:42 PM IST

जौनपुर: मकर संक्रांति के मौके पर जहां पूरा देश त्योहार मनाने में व्यस्त है. वहीं जिले में एक डॉक्टर का पतंग के माझे से गला कटने पर मौत हो गई. डॉक्टर बाइक से जिला अस्पताल जा रहे थे. स्थानीय लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

गोल्डी गुप्ता, सीओ सिटी (Video Credit; ETV Bharat)

सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि चाइनीस मांझा की चपेट में आने से डॉक्टर की मौत हो गई. चाइनीज मांझा के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा और इसको बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें, बुधवार को जिले के लाइनबाजार थाना क्षेत्र के प्रसाद तिराहे के पास बाइक सवार डॉ. समीर हाशमी की चाइनीज मांझे से गला कटने से मौत हो गई. वहीं मृतक के पिता मुकीम हाशमी और भाई जावेद के अस्पताल पहुंचते ही कोहराम मच गया.

पिता ने रोते हुए बताया कि “समीर घर से कहकर निकले थे कि जिला अस्पताल में किसी से मिलने जा रहे हैं. क्या पता था कि रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही होगी.” चार भाइयों में सबसे छोटे समीर घर का सहारा थे. पिता मुकीम बाजा बजाने का काम करते हैं.

समीर फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ-साथ कुछ समय जिला अस्पताल में ट्रेनिंग के दौरान भी अपनी सेवाएं दे चुके थे. इसके अलावा वे केराकत तहसील क्षेत्र में अपना क्लिनिक भी चलाते थे. हादसे के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उधर, जिले के सामाजिक संगठनों ने चाइनीज मंझे पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग दोहराते हुए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

जिले में अब तक चाइनीज मांझे ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली हैं. जौनपुर पुलिस कप्तान डॉक्टर कौस्तुभ ने पहले ही बयान देते हुए कहा था कि चाइनीज मांझा बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाएगा. इसके बावजूद भी चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा.

संपादक की पसंद

