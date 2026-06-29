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जौनपुर: शादी समारोह से गायब 4 साल की मासूम का जंगल में मिला शव; रेप की आशंका, आरोपी गिरफ्तार

जौनपुर में शादी के दौरान गायब हुई 4 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गयी. उसका शव धनेजा घाट के जंगल में मिला.

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परिजन बोले- 'हमारे सामने करो आरोपी का एनकाउंटर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 10:34 PM IST

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जौनपुर: जौनपुर जिले में शादी समारोह के दौरान द्वारपूजा की रस्म के बीच चार साल की मासूम गायब हो गई. रातभर घरवाले उसकी तलाश में जुटे रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका. इधर, सुबह उसका शव जंगल में मिला. कस्बे में देर शाम आक्रोशित परिजनों ने शव रखकर जाम लगा दिया था.

आरोपी के एनकाउंटर की मांग: भारी संख्या में पुलिस फोर्स ने काफी मशक्कत के बाद भीड़ को हटाया. वहीं परिजनों की मांग थी कि पकड़े गए आरोपी का एनकाउंटर उनके सामने हो.

जानकारी देते एसपी कुंवर अनुपम सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

इस मामले में एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि आरोपी को पकड़ा गया है और कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है. जौनपुर जिले के जफराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में यह वारदात हुई.

दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका: बच्ची शादी समारोह में अपनी मां की मौसी के घर आई थी और रविवार की रात द्वारपूजा के समय लापता हो गई थी. रातभर परिवार के लोगों ने मासूम की खोजबीन की, जिसके बाद उसका शव सोमवार की सुबह धनेजा घाट के जंगल में मिला. मासूम के साथ दुष्कर्म की भी आशंका है. एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि सुबह डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि 4 वर्षीय बालिका रात से ही लापता है.

पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल: पुलिस व परिजनों द्वारा खोजबीन करने पर बालिका मृत अवस्था में पाई गई. जांच के बाद प्रथम दृष्टया हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए टीम गठित कर वारदात के शीघ्र अनावरण किया जाएगा.

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