भिलाई सेक्टर 7 में फिर पीलिया की दस्तक, स्वास्थ्य विभाग ने जांच और निगरानी तेज की
स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि लोग पानी को उबालकर पीएं और बुखार आने पर जांच कराएं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 9, 2026 at 7:18 PM IST
भिलाई: सेक्टर-7 इलाके में एक बार फिर पीलिया के मामले बीते दो दिनों में सामने आए हैं. जिससे लोगों के बीच चिंता का माहौल है. स्वास्थ्य विभाग ने जरूर ये कहा है कि आज किसी भी मरीज में पीलिया के लक्षण नहीं मिले हैं ये राहत की बात है, फिर भी हम सावधान बरत रहे हैं. पीलिया से जो लोग पहले बीमार हुए हैं, उनमें स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआती जांच में दूषित पेयजल को बीमारी फैलने की संभावित वजह माना है. प्रभावित क्षेत्र में साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है.
पीलिया की जांच
भिलाई के सेक्टर-7 के वार्ड क्रमांक 67 में पीलिया के तीन मरीज दो दिनों के भीतर मिल चुके हैं. इससे पहले अप्रैल माह में इसी इलाके की स्ट्रीट नंबर 37-ए में 9 से 14 अप्रैल के बीच 37 मरीजों की पहचान हुई थी. अब फिर से नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है.
पुराने तीनों मरीजों की हालत स्थिर
जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉ. सीबीएस बंजारे ने बताया कि तीनों मरीजों की स्थिति फिलहाल सामान्य है और उनका उपचार जारी है. एहतियात के तौर पर मेडिकल मोबाइल यूनिट को प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं. पेयजल के सैंपल एकत्र कर जांच के लिए भेजे गए हैं, ताकि बीमारी के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.
स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर सर्वे कर रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है. नागरिकों से अपील की गई है कि वे पानी को उबालकर और छानकर ही उपयोग करें. किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें.
इससे पहले स्ट्रीट नंबर 37 और 38 में बीमारी के मामले सामने आए थे, लेकिन अब इसका प्रभाव स्ट्रीट नंबर 41, 42 और 43 तक पहुंच गया है. रहवासियों ने खराब पाइपलाइन और दूषित जलापूर्ति को समस्या की मुख्य वजह बताते हुए स्थायी समाधान की मांग की है.
पीलिया के लक्षण
- पेशाब का पीला होना
- आंखें लाल हो जाना
- भूख न लगना
- कमजोरी महसूस करना
बचाव कैसे करें
- पानी को उबालकर पीएं
- खाना खाने से पहले हाथों को अच्छे से धोएं
- फिल्टर पानी पीएं
- अधपका खाना खाने से बचें
- घर में सप्लाई होने वाले पानी की नियमित जांच कराएं
क्या खाएं
- सुपाच्य भोजन खाएं
- खाने में फलों की मात्रा बढ़ाएं
- हल्का भोजन करें
- ज्यादा से ज्यादा आराम करें
- तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल जाएं
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