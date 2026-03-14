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मनेन्द्रगढ़ में फैला पीलिया, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग, फूड एंड ड्रग विभाग ले रहा जांच सैंपल

अबतक कुल 45 मरीजों में पीलिया के लक्षण मिल चुके हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से डोर टू डोर सर्वे भी किया जा रहा है.

Jaundice spreads in Manendragarh
पीलिया फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग का एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 14, 2026 at 5:15 PM IST

4 Min Read
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एमसीबी: जॉन्डिस के लगातार मिल रहे मरीजों की वजह से मनेंद्रगढ़ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से डोर टू डोर लोगों को जागरुक भी किया जा रहा है. लोगों से अपील की जा रही है कि तबीयत खराब होने पर हेल्थ टेस्ट जरुर कराएं. पीलिया के लक्षण मिलने पर डॉक्टरी सलाह को मानें और जरुरत पड़ने पर अस्पताल में भर्ती भी हो जाएं.

पीलिया फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग का एक्शन

मनेन्द्रगढ़ में पीलिया के बढ़ते मामलों को लेकर फूड एंड ड्रग विभाग की टीम ने शहर में सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है. अब तक मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र में करीब 45 लोगों के पीलिया से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य और प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है. प्रशासन के निर्देश पर बिलासपुर और बैकुंठपुर से आई संयुक्त टीम शहर के विभिन्न इलाकों में जांच कर रही है. इस दौरान होटल, जूस सेंटर, चाट ठेले, खाद्य प्रतिष्ठान और बर्फ फैक्ट्री में स्वच्छता और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जा रही है. टीम द्वारा कई स्थानों से पानी और खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए गए हैं. जहां अनियमितताएं मिलीं, वहां चालानी कार्रवाई करते हुए संचालकों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं.

पीलिया फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग का एक्शन (ETV Bharat)

दुकानदारों को दिए गए सख्त निर्देश

खाद्य एवं औषधि निरीक्षक आलोक मिंज ने कहा, ''सभी खाद्य व्यापारियों को शासन के नियमों का पालन करना अनिवार्य है. किसी भी प्रकार का खाद्य व्यवसाय करने से पहले लाइसेंस और पंजीयन लेना जरूरी है, जो कि एफएसएसएआई के माध्यम से किया जाता है. लाइसेंस लेने के बाद व्यापारी खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनका पालन कर सकते हैं. विभाग का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और उन्हें स्वच्छ एवं सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है. मिलावटी या अस्वच्छ भोजन से लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है.''

Jaundice spreads in Manendragarh
पीलिया फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग का एक्शन (ETV Bharat)

खाद्य एवं औषधि विभाग की कार्रवाई

खाद्य एवं औषधि निरीक्षक आलोक मिंज ने कहा, ''नागरिकों से भी अपील की कि पीलिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वच्छ पानी का सेवन करें और बाहर के भोजन से फिलहाल परहेज करें, साथ ही साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. वहीं विभाग से जुड़े एक और अधिकारी विकास लकड़ा ने बताया कि कलेक्टर के मार्गदर्शन में आज खाद्य एवं औषधि विभाग तथा अन्य संबंधित टीमों द्वारा मनेन्द्रगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान जूस सेंटर, होटल और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई तथा पानी और खाद्य पदार्थों के कई नमूने संग्रहित किए गए हैं, जिन्हें परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बाहर से सामान और खाने पीने की वस्तु खरीदने वाले ग्राहकों से भी कहा गया है कि वो साफ सफाई जहां हो वहां से सामान खरीदें और खाएं.

पीलिया के लक्षण

  • पेशाब का पीला होना
  • आंखें लाल हो जाना
  • भूख न लगना
  • कमजोरी महसूस करना

बचाव कैसे करें

  • पानी को उबालकर पीएं
  • खाना खाने से पहले हाथों को अच्छे से धोएं
  • फिल्टर पानी पीएं
  • अधपका खाना खाने से बचें
  • घर में सप्लाई होने वाले पानी की नियमित जांच कराएं

क्या खाएं

  • सुपाच्य भोजन खाएं
  • खाने में फलों की मात्रा बढ़ाएं
  • हल्का भोजन करें
  • ज्यादा से ज्यादा आराम करें
  • तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल जाएं

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