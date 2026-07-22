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हिमाचल के इस जिले में पीलिया का प्रकोप, अस्पताल में 50 से अधिक मरीज भर्ती, ये लक्षण दिखे तो हो जाएं सावधान

बैठक में जिला मुख्यालय में प्रतिदिन सामने आ रहे पीलिया के मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई और रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए. उपायुक्त ने जल शक्ति विभाग को जिले की सभी पेयजल योजनाओं का तत्काल क्लोरीनेशन सुनिश्चित करने, सभी जल भंडारण टैंकों की नियमित एवं वैज्ञानिक तरीके से सफाई करवाने तथा पेयजल स्रोतों और पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जहां भी पेयजल में किसी प्रकार की अशुद्धि या संदूषण की संभावना हो, वहां तत्काल आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. साथ ही जल गुणवत्ता की निरंतर निगरानी रखी जाए, ताकि नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके.

कुल्लू: बरसात का मौसम शुरू होने के साथ ही जलजनित बीमारियों पैर पसारने लगी हैं. हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के गोहर उपमंडल में पीलिया रोग यानी जॉन्डिस का प्रकोप लगातार गंभीर रूप लेता जा रहा है. जिला मुख्यालय कुल्लू में पीलिया के मामले सामने आने के बाद उपायुक्त अनुराग चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की. बैठक में स्वास्थ्य विभाग, जल शक्ति विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. उन्होंने बैठक में अधिकारियों को नियमित जांच, क्लोरीनेशन, टैंकों की सफाई आदि के सख्त निर्देश दिए.

पीलिया के मामलों को लेकर जिला प्रशासन सतर्क

उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को पीलिया से संबंधित मामलों की नियमित निगरानी करने, प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमों की तैनाती सुनिश्चित करने और लोगों को रोग की रोकथाम के प्रति व्यापक रूप से जागरूक करने के निर्देश दिए. उपायुक्त ने कहा कि, "आशा कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से घर-घर जाकर क्लोरीन की गोलियों का वितरण किया जाए और लोगों को इनके सही उपयोग की जानकारी भी दी जाए. जलजनित रोगों से बचाव के लिए नागरिकों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है. केवल उबला हुआ अथवा स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल ही प्रयोग करें, भोजन बनाने और पीने के पानी को ढककर रखें और व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें."

कुल्लू में पीलिया का प्रकोप (ETV Bharat)

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रंजीत ठाकुर ने बताया कि, स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ पीलिया के मरीजों के उपचार एवं निगरानी में जुटा हुआ है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में हेपेटाइटिस-ए के मामले सामने आ रहे हैं. जिन क्षेत्रों से मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, उनकी जानकारी नियमित रूप से जल शक्ति विभाग के साथ साझा की जा रही है, ताकि वहां पेयजल की जांच और आवश्यक सुधारात्मक कदम तुरंत उठाए जा सकें. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग प्रभावित क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान भी चला रहा है और लोगों को बचाव संबंधी जानकारी दी जा रही है.

कुल्लू में पीलिया का प्रकोप (ETV Bharat)

पीलिया के लक्षण

आंखों एवं त्वचा का पीला पड़ना

गहरे रंग का मूत्र,

भूख कम लगना

पीलिया रोग होने पर मरीज को बहुत अधिक थकावट महसूस होने लगती है.

चलने-फिरने और काम करने में भी काफी दिक्कत होती है.

पीलिया होने 4-5 दिन के बाद हाथ, नाखून और आंखों का सफेद भाग पीला नजर आने लगता है.

बुखार, उल्टी या अत्यधिक कमजोरी दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान में जांच करवाएं

पीलिया से बचाव के लिए अपनाएं ये सावधानियां

केवल उबला हुआ या शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल ही पिएं.

भोजन करने से पहले और शौचालय के उपयोग के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं.

खुले में बिकने वाले कटे फल एवं अस्वच्छ भोजन का सेवन न करें.

भोजन और पेयजल को हमेशा ढककर रखें.

घरों और आसपास साफ-सफाई बनाए रखें.

क्लोरीन की गोलियों का स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार उपयोग करें.

मरीजों की हालत में सुधार

वहीं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजीत ठाकुर ने बताया, "अस्पताल में पीलिया के मरीज भर्ती किया जा रहे हैं और सभी का यहां पर बेहतर इलाज किया जा रहा है. अब मरीजों की हालत में सुधार है. इसके अलावा जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ भी बात की गई है और उन्हें भी पानी के टैंकों की सफाई के बारे में लिखा गया है, ताकि पीलिया का प्रकोप कम हो सके."

वहीं, कुल्लू जिला उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि, पीलिया की रोकथाम के लिए प्रत्येक विभाग अपनी जिम्मेदारी का गंभीरता से निर्वहन करे. जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आम जनता को सुरक्षित पेयजल और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

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