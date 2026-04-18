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मनेंद्रगढ़ में पीलिया का प्रकोप, दूषित पानी से बीमार हो रहे बच्चे

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ में पीलिया (जॉन्डिस) के बढ़ते मामलों ने अब गंभीर रूप ले लिया है. लगभग 35 हजार की आबादी वाले इस शहर में दूषित पानी की सप्लाई लोगों की सेहत के साथ खुला खिलवाड़ कर रही है. हालात इतने खराब हैं कि बीते तीन महीनों में करीब 40 पीलिया के मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि सिर्फ 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच ही 19 नए मरीज अस्पताल पहुंचे हैं. इनमें से 8 मरीज अभी भी भर्ती हैं. सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन मरीजों में बड़ी संख्या मासूम बच्चों की है. विशेषज्ञों के अनुसार, दूषित पानी और अस्वच्छ खानपान पीलिया फैलने के प्रमुख कारण हैं, लेकिन शहर में इन दोनों पर ही नियंत्रण नहीं दिख रहा.

शहर में नगर पालिका द्वारा सप्लाई किया जा रहा पानी अब लोगों के लिए खतरा बन चुका है. आरोप है कि पानी को ठीक से फिल्टर नहीं किया जा रहा, जिससे गंदा पानी सीधे घरों तक पहुंच रहा है और पीलिया का प्रकोप बढ़ रहा है.

दूषित पानी से बीमार हो रहे बच्चे (ETV Bharat Chhattisgarh)

नगरपालिका प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को पानी की जांच करनी चाहिए, जिस तरह व्यापारियों की दुकानों में जांच की जाती है उसी तरह पानी की भी जांच होनी चाहिए -पंकज जैन, स्थानीय व्यापारी

कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि ट्रिपल इंजन सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है. मनेंद्रगढ़ में दूषित पानी के कारण पीलिया फैल रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह लापरवाह है.

मनेंद्रगढ़ में पीलिया (ETV Bharat Chhattisgarh)

ट्रिपल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य विभाग खस्ताहाल है. मनेंद्रगढ़ में 40 से ज्यादा मरीज पीलिया से प्रभावित है. इससे पहले चिरमिरी भी पीलिया फैला था. स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में ये हाल है तो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल होगा -सौरभ मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस

उबला पानी और गर्म भोजन खाने की सलाह

220 बिस्तर अस्पताल के अधीक्षक स्वपिनिल तिवारी ने बताया कि पिछले तीन महीनों में 40 मरीज सामने आए हैं और वर्तमान में 19 मरीजों में से 8 का इलाज चल रहा है. उन्होंने बताया कि पीलिया एक बैक्टीरियल संक्रमण है, जो दूषित भोजन और पानी से फैलता है. लोगों को उबला हुआ पानी पीने, घर का ताजा भोजन खाने और खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी गई है. साथ ही मितानिनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है.