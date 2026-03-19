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मंडी के गोहर में पीलिया का प्रकोप, 19 वर्षीय नवविवाहिता की PGI में मौत, अब तक 3 लोगों की गई जान

पीलिया से 19 वर्षीय नवविवाहिता की PGI में मौत ( ETV Bharat )

मंडी: जिला मंडी के उपमंडल गोहर में पीलिया का प्रकोप लगातार भयावह रूप लेता जा रहा है. ताजा मामले में नेहरा पंचायत के रौडी गांव की 19 वर्षीय नवविवाहिता शानिया (पत्नी सौरव) की पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान देर रात मौत हो गई. इस घटना के बाद क्षेत्र में पीलिया से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है, जबकि संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 210 के पार पहुंच चुका है. सीएमओ मंडी डॉ. दीपाली शर्मा ने कहा, 'युवती की मौत चिंताजनक है. स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं और लोगों को उबला व स्वच्छ पानी पीने के निर्देश दिए गए हैं'. प्राप्त जानकारी के अनुसार शानिया बासा महाविद्यालय में द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और हाल ही में उसका विवाह हुआ था. करीब एक सप्ताह पहले उसमें पीलिया के लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद उसे सिविल अस्पताल गोहर में भर्ती कराया गया. हालत में सुधार न होने पर चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर किया.