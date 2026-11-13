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दुर्ग में पीलिया का प्रकोप, 9 बच्चे बीमार, स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए भेजा पानी का सैंपल

दुर्ग: पोटिया स्थित वार्ड 54 में पीलिया के 9 मरीज सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया. पीलिया से प्रभावित सभी 5 से 10 साल की उम्र के बच्चे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और प्रभावित क्षेत्र में घर-घर जाकर लोगों की जांच की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक करीब एक हफ्ते पहले बच्चों की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई थी. किसी घर में एक तो किसी घर में दो बच्चों की रिपोर्ट पीलिया पॉजिटिव आई है. राहत की बात यह है कि सभी 9 बच्चों की स्थिति स्थिर है और उनका इलाज घर पर ही चल रहा है. हालांकि बच्चों की आंखों में पीलापन अब भी साफ देखा जा सकता है.

एक ही क्षेत्र के बच्चों की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई और प्रभावित इलाकों से पानी व ब्लड के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं. स्वास्थ्य विभाग के प्रारंभिक जांच में दूषित पेयजल को बीमारी की मुख्य कारण माना जा रहा है. जिन घरों में बोरिंग का पानी इस्तेमाल हो रहा है वहां लोग सुरक्षित हैं लेकिन जिनके घर नगर निगम के नल का पानी पीने वाले परिवारों के बच्चे पीलिया के चपेट में आए हैं.

प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग का दौरा

महामारी नियंत्रण नोडल अधिकारी डॉ. सीबीएस बंजारे ने बताया कि पोटिया में पीलिया के चपेट में आने से 9 बच्चे का इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया गया है. सभी बच्चों का डिस्चार्ज किया जा चुका है और अभी घर पर ही स्वास्थ्य विभाग की टीम की निगरानी में इलाज किया जा रहा है. प्रभावित क्षेत्र में लोगों को पानी उबालकर पीने को कहा गया है. पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए नगर निगम को सूचित किया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने लगातार प्रभावित क्षेत्र में अलर्ट है.